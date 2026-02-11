Učit se jazyky? A k čemu, vždyť to nikoho nezajímá

Pracoval na sobě dlouhá léta, a to jen proto, aby zjistil, že dnes je mnohem větší poptávka po lidech, kteří vynikají ne vzděláním, nýbrž osobními ambicemi, přizpůsobivostí a pružným hřbetem. A tak dospěl k závěru, že léta pilného učení jazykům byla ztrátou času. Západní společnost se zkrátka – zcela podle logiky vývoje – dostala do stádia, kdy se uplatnil tzv. Peterův princip, který vynese na vyšší pozice ty méně charakterní a méně schopné. Skutečné vzdělání (nikoli jen formální) oceňováno není.
Kromě toho tu máme technologie. Po nástupu umělé inteligence prý budou překladatelé jedni z mnoha, kdo přijdou o práci. Nač se učit jazyky, když máme levnější a rychlejší překladače? Jistě, chce-li si nizozemský důchodce domluvit hodinku s mladou francouzskou prostitutkou, mohou si to snad uspokojivě vyřídit přes google překladač. V odborných textech o matematice, hudbě nebo náročných lékařských operacích bude AI také bez pochyby prospěšná. Jenomže až nám začne překládat i romány a poezii, mnoho podstatného se vytratí.
Umět cizí jazyk přece neznamená jen rozumět obsahu. Musíte ovládnout jinou výslovnost, intonaci, důrazy, tedy i rytmus, temperament, vzít za svou libozvučnost či nelibozvučnost druhého jazyka, jiný vztah k hláskám, přistoupit na jiné řazení slov, tedy i myšlenek, vžít se do jiné obraznosti, vyjádřené v souslovích a rčeních, ocenit slovní hříčky vyplývající z jedinečné povahy každého jednotlivého jazyka, rozlišovat jiné způsoby mluvy podle společenské úrovně naslouchajícího, vybavovat si s mnoha slovy zvláštní asociace, jež jsou s nimi pro rodilé mluvčí neodmyslitelně spojeny, někdy i prožívat jiné písmo, tedy jinou výtvarnou estetiku, jiné vnímání spojovaných slov…
Aby se člověk pořádně naučil jazyk, musí toto všechno vstřebat. Musí jinak ohýbat jazyk v ústech, vycvičit sluch, občas i ruku, aby psala jiným písmem. Musí přestoupit na jiný psychologický model, ba i na společenské hodnoty, které jazyk nutně obsahuje. Umět hindsky znamená vnímat svět alespoň částečně očima hinduisty, umět vietnamsky znamená respektovat jiné vztahy mezi lidmi atd. Každý jazyk má své zvláštní emoce, pohled na svět. Ani přesně přeložené slovo nezaručuje jeho stejné vnímání na obou stranách. Naučíme toto chápat počítače? Pokud ano, budou z toho bohatství rozdílů mít radost aspoň ony?
Necháme-li překládání přístrojům, nebudeme si lépe rozumět. Neexistuje skutečné pochopení bez námahy. Svět se promění v placku, na které pro naše vnímání zaniknou všechny rozdíly, jež jej činí bohatým. Kupodivu mladí se cizím jazykům pořád ještě chtějí učit. Stěží říci, jak jim to za deset let pomůže na trhu práce. Být jimi, osobně bych vsadil na lékařskou latinu – medicína zůstává oborem, který nejspíš zajistí obživu i v budoucnu. U latiny rybářské bych si už tak jist nebyl.
Autor je překladatel.