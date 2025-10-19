Uherská nobelovská mafie. Maďaři získali v historii desetkrát víc Nobelovek než my

Premium

Fotogalerie 3

Maďarský spisovatel László Krasznahorkai (25. května 2022) | foto: Profimedia.cz

Jan Adamec
Doporučujeme   18:00
Nobelovu cenu za literaturu letos získal maďarský spisovatel László Krasznahorkai. Uplynuly tak teprve dva roky a maďarská nobelovská „mafie“ opět udeřila. Do Uherské nížiny putuje historicky již šestnácté prestižní ocenění!

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

O něco početnější Češi jsou přitom od roku 1984 na jistě pěkném čísle dva. Proč jsou Maďaři tak úspěšní? Je mezi Maďary percentuálně více géniů, anebo mají lepší vědeckou a kulturní diplomacii?

Nobelova cena za průmyslové osvícenství a za aktualizaci kreativní destrukce

Harvardský profesor literatury James Wood si ve svém aktuálním laudatiu na Krasznahorkaie pro časopis The New Yorker všiml, že hlavní postava jeho nejnovějšího románu Herscht 07769 (2024) má v sobě něco z Mosese E. Herzoga, hlavního hrdiny románu Saula Bellowa Herzog, něco z Wertheimera, postavy z novely Ztroskotanec Thomase Bernharda, a také něco z Hanti z Příliš hlučné samoty Bohumila Hrabala. A dodal, že Krasznahorkai si nobelovku plně zaslouží, stejně jako si ji zasloužil i zmíněný Bellow. Ovšem Bernharda i Hrabala cena podle Wooda neprávem minula.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu Lidovky.cz, iDNES.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.