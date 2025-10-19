Uherská nobelovská mafie. Maďaři získali v historii desetkrát víc Nobelovek než my

O něco početnější Češi jsou přitom od roku 1984 na jistě pěkném čísle dva. Proč jsou Maďaři tak úspěšní? Je mezi Maďary percentuálně více géniů, anebo mají lepší vědeckou a kulturní diplomacii?
Nobelova cena za průmyslové osvícenství a za aktualizaci kreativní destrukce
Harvardský profesor literatury James Wood si ve svém aktuálním laudatiu na Krasznahorkaie pro časopis The New Yorker všiml, že hlavní postava jeho nejnovějšího románu Herscht 07769 (2024) má v sobě něco z Mosese E. Herzoga, hlavního hrdiny románu Saula Bellowa Herzog, něco z Wertheimera, postavy z novely Ztroskotanec Thomase Bernharda, a také něco z Hanti z Příliš hlučné samoty Bohumila Hrabala. A dodal, že Krasznahorkai si nobelovku plně zaslouží, stejně jako si ji zasloužil i zmíněný Bellow. Ovšem Bernharda i Hrabala cena podle Wooda neprávem minula.