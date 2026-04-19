Někteří Ukrajinci bojují za Rusko. I kvůli penězům, líčí žena realitu Donbasu

Mohutná invaze vojsk Ruské federace začala 24. února 2022, ale první výstřely padly dávno předtím. A nešlo jen o konflikt dvou sousedních zemí, ale také o konflikt mezi lidmi žijícími na východě Ukrajiny. Nejtypičtějším příkladem nejednoznačnosti tohoto světa je Donbas a jeho historie: od hladomoru před sto lety přes bouřlivou industrializaci po druhé světové válce, strmý pád po konci studené války a opatrný vzestup až po pohlcení Ruskem.
Za Rusko, za prachy
„Když mi to napsal, byl to pro mě šok. Absolutní. Nemohla jsem tomu uvěřit. Vždyť Saša přece nesnášel zbraně a snažil se za každou cenu vyhnout vojně, ať už na Ukrajině, nebo v Rusku,“ říká Inna. Ukrajinka původem ze Slovjansku. Tato žena má za sebou ve svých necelých 40 letech příběh, který přesně ilustruje novodobé dějiny Donbasu z pohledu člověka vnímajícího všechny události jako jejich nedobrovolný účastník, nikoli aktér. A právě v roli účastníků je dnes drtivá část obyvatel východoukrajinského regionu, který se v posledních dvanácti letech stal dějištěm nejprve absurdní a poté kruté, ničivé války.
Pamatuji se, jak doma na Euromajdan jen nadávali. Pro tatínka to bylo něco cizího, přicházejícího ze západu Ukrajiny, byla to v jeho očích zrada. Jednoho mého spolužáka ze základní školy zapíchli nožem na Krymu.