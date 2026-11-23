„Současná úroveň rafinace ropy – kolem 2,7 milionu barelů denně – je dokonce nižší než na vrcholu palivové krize v létě, kdy klesla na 3,3 milionu barelů denně,“ poznamenává Sergej Vakulenko, vedoucí pracovník berlínského centra Carnegie pro Rusko a Eurasii. „To znamená, že produkce benzinu je v současné době přibližně na 60–65 % toho, co trh v listopadu odebíral.“
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I s přihlédnutím k nákupům paliv v zahraničí by deficit mohl činit 25–30 % spotřeby, odhaduje. Podle Vakulenka se fronty na čerpacích stanicích pravděpodobně v blízké budoucnosti znovu objeví. „Začaly se objevovat až v polovině června, dva měsíce po začátku útoků,“ připomíná expert.
Ruské knihovny budou muset dodržovat veškerá omezení stanovená legislativou týkající se zahraničních agentů. Schválila to ruská Státní duma. To znamená omezení 18+ pro všechny takové publikace, speciální označení obálky a zákaz půjčování nezletilým. Píše o tom moskevský list Kommersant.
Dosud knihovny nesměly vydávat knihy jen podle zákonů o státním tajemství nebo o ohrožování mravní výchovy mládeže. Boris Kuprijanov, předseda Aliance nezávislých vydavatelů a distributorů knih, trvá na tom, že omezení přístupu k informacím je v rozporu s ústavním právem na svobodu projevu. Nový zákon proto „lze jen stěží považovat za produktivní opatření“. Podle Kuprijanova „historie nezná příklady, kdy by takové zákazy pomohly potlačit informace nežádoucí pro ty, kteří je omezují“. Uznává však, že „jasná pravidla zjednoduší práci knihovníků“, kteří nejsou schopni držet krok s neustálými změnami v předpisech.
Pokud jsou v knihovnách objeveny knihy, které „zkreslují historii nebo vykazují známky rusofobie“, jsou odstraněny a jeden nebo dva výtisky uloženy do speciálního skladu.
Z nového zákona byl vyloučen návrh poslanců na omezení přístupu do knihoven v okupovaných oblastech Ukrajiny z důvodu, že jejich sbírky „jsou zásobeny ukrajinskou propagandistickou literaturou“. K tomuto vyškrtnutí pravděpodobně došlo proto, že knihovní sbírky v těchto regionech již posuzuje speciálně vytvořená expertní rada. Jejími členy jsou zástupci Ruské státní knihovny, Ruské knižní unie a několika akademických institucí. Jak dříve řekl Kommersantu ředitel RSL Vadim Duda, pokud jsou v knihovnách objeveny knihy, které „zkreslují historii, vykazují známky nacionalismu, rusofobie nebo nacistické ideologie“, jsou ze sbírek odstraněny a „jeden nebo dva výtisky“ jsou převezeny do hlavního města a uloženy do speciálního skladu. Neupřesnil, co se stane se zbývajícími výtisky.
K ještě tvrdším útokům po ukrajinských městech vyzývá ruský vojenský expert Igor Korotčenko v rozhovoru pro bulvární list Moskevskij komsomolec. Reaguje tak na úspěšný útok ukrajinských raket na Krymský most, který ho natolik rozhořčil, že vyzývá k fyzické likvidaci ukrajinského prezidenta.
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„Zelenský měl už čtyři roky hořet v pekle. Jakmile opustil Istanbulské mírové dohody a začal masakrovat své krajany na frontě, měl se stát hlavním cílem. Mezitím způsobuje problémy, vede a schvaluje všechny sabotáže a teroristické operace. Tam by měly být odvetné údery. Na místě vládní čtvrti v Kyjevě by měl být obrovský kráter. Zelenský je darebák, padouch, ukrajinský Adolf Hitler. A metody používané k zastavení jeho aktivit musí být odpovídající.“ Podle Korotčenka by ruský soud měl vynést nad Zelenským rozsudek smrti a následně by ho ruské ozbrojené síly měly vykonat.
„V únoru budou na Ukrajině nasazeny statisíce nových dronů vyrobených v Evropě pro ukrajinské ozbrojené síly a střel s plochou dráhou letu. Takže je možná lepší obrátit rozhodovací centrum nepřítele v trosky a eliminovat všechny klíčové úředníky a teroristy,“ tvrdí Igor Korotčenko, který je šéfredaktorem časopisu Národní obrana a často vystupuje také v ruské státní televizi.
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Současně také vyzývá ke zničení všech ukrajinských pohraniční přechodů. To znamená, že by měla být zcela přerušena veškerá dopravní spojení mezi Ukrajinou a Polskem a Ukrajinou a Rumunskem. „K tomu jsou dobré všechny prostředky – i přesné taktické jaderné údery, pokud je to nutné.“