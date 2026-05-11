Syn prvního sovětského telepata promluvil. A Moskva jeho slova hltá

Odposlouchávací zařízení bylo přeneseno za frontovou linii pomocí bezpilotního letadla a v jejím štábu ho instaloval agent uvnitř jednotky, kterému pak ukrajinská rozvědka údajně pomohla přejít na ukrajinské území. Kyjev tvrdí, že díky této operaci utrpěla jednotka „Achmat“ největší ztráty od začátku invaze. Podle zveřejněných informací měla jednotka ztratit 41 mrtvých, 87 raněných a více než sto vojáků bylo označeno za nezvěstné. Tyto údaje ale nebyly potvrzeny nezávislými zdroji.
|
Napíchli jsme kadyrovce, mají největší ztráty za celou válku, hlásí Ukrajinci
Součástí byla i 13minutová nahrávka s útržky řeči velitele jednotky Aptiho Alaudinova, který údajně kritizuje dovednosti některých vojáků. Mimo jiné zde říká, že většina osádek tanků a obsluhy dělostřelectva ani „neumí pořádně střílet“. Velitel „Achmatu“ Apti Alaudinov ve svém kanále na Telegramu označil lidi, kteří údajně organizovali odposlech jeho porad, za „ičkerijské a ukrajinské LGBT osoby“ a také za „chudinky a pohádkáře“. „Musím vám dát pětku za práci umělé inteligence,“ řekl. Tvrzení HUR o ztrátách „Achmatu“ nekomentoval.
Jednotka Achmat je tvořena především vojáky z Čečenska a má kontroverzní pověst. V rozporu s tvrzeními čečenského vůdce Ramzana Kadyrova se jeho vojáci na frontě příliš neosvědčili. Ruští prováleční publicisté je často označují za „TikTok vojáky“. Naznačují tak, že Čečenci se snaží držet v týlu a místo bojů raději natáčejí propagační videa na sociální sítě. Achmat v létě 2024 byl dislokován v ruské Kurské oblasti a nedokázal zabránit ukrajinské armádě v překročení hranice a v průlomu do ruského vnitrozemí.
V roce 2025 klesl počet obviněných a odsouzených v ruských vyšetřovacích izolátorech (SIZO) na historické minimum – 81 tisíc lidí, vyplývá z dat vězeňské služby FSIN analyzovaných investigativním serverem Važnyje istorii. Trend snižování počtu vězňů v SIZO a koloniích probíhá od první dekády tohoto století, předseda Nejvyššího soudu Vladimir Davydov to spojuje s humanizací legislativy.
|
Potřebujeme další pomoc a Evropa musí být u mírových jednání, vzkázal Zelenskyj
Jenže od roku 2023 se tempo poklesu v SIZO dramaticky zrychlilo. V roce 2024 klesl počet o 14 tisíc, což je největší meziroční snížení v historii, upozornil projekt Jesli byť točnym. V roce 2025 pokles pokračoval o dalších 7,5 tisíce, takže za čtyři roky války s Ukrajinou se počet vězňů ve vyšetřovacích věznicích snížil o více než čtvrtinu.
Sociolog a expert na praxi práva, který nechtěl být jmenován kvůli spolupráci se zahraničním agentem, za nějž ruské úřady považují server Važnyje istorii, vidí klíčovou příčinu v možnosti obviněných podepsat kontrakt s armádou a odjet na frontu před soudem. „Nejpravděpodobnější je verze s kontrakty. Je hodně údajů, že ve vyšetřovací věznici lidé podepisují smlouvu s ministerstvem obrany a jejich trestní stíhání se přerušuje.“
Za první půlrok 2025 soudy osvobodily od trestu 350 již odsouzených „v souvislosti s vojenskou službou během mobilizace nebo války“. Dalších 25 tisíc trestních stíhání se přerušilo ještě před soudním projednáváním z jiných důvodů, než je pátrání po uprchlých podezřelých či nemoc. Počet takových přerušení roste od invaze (v roce 2021 jich bylo jen 1214).
V šedesátých letech vydal memoáry, podle nichž své telepatické schopnosti předváděl osobně Josifu Stalinovi
nebo uprchl.
Ruský bulvární list Moskovskij komsomolec otiskl obsáhlý rozhovor se synem „prvního sovětského telepata“ Wolfa Messinga. V něm jeho nemanželský syn Dmitrij Messing tvrdí, že se mu jeho otec zjevuje ve snech a dělí se s ním o svá proroctví. „Ve snu vidím, jak sedím v noci v kuchyni a piju čaj,“ vypráví Dmitrij. „Najednou vejde táta. Vešel a řekl: ‚Přicházejí velké změny pro celé lidstvo a v Rusku nastane přelomový okamžik. Potom půjde všechno dobře, k lepšímu.‘ A pak zmizel.“
Wolf Messing byl polským Židem, který po napadení Polska nacistickým Německem uprchl do Sovětského svazu, kde se živil v cirkuse jako iluzionista. Jeho hlavním číslem bylo čtení myšlenek. V šedesátých letech v časopise Věda a náboženství vyšly na pokračování jeho memoáry, ve kterých tvrdil, že své telepatické schopnosti předváděl osobně sovětskému vůdci Josifu Stalinovi nebo že uprchl ze zajetí gestapa pomocí hypnózy. Později se ukázalo, že s vysokou mírou pravděpodobnosti jeho vzpomínky ve skutečnosti napsal novinář Michail Chvastunov a s Messingem neměly nic společného. Tuto legendu ale nyní využívá jeho syn Dmitrij a list Moskovskij komsomolec ho tiskne na titulní straně.