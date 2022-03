Za ulici Ukrajinských hrdinů. Změny probíhaly v každé éře, je to vždycky špatně?

Na serveru Lidovky.cz vyšel v únoru můj sloupek, napsaný mimochodem už před rokem, v němž jsem navrhoval přejmenovat krátký severozápadní úsek Korunovační ulice v katastru Prahy 6 na ulici Andreje Sacharova (zbylá delší část leží na území MČ Praha 7 a svůj krásný historický název si samozřejmě ponechá).

Smyslem této změny je, aby také dnešní vstup do ruské ambasády ústil do komunikace pojmenované pro ruském disidentovi. Ještě nedávno byl hlavní přístup do velvyslanectví Ruské federace z náměstí Pod Kaštany (u neogotické brány do Stromovky), to však bylo pražským magistrátem přejmenováno na náměstí Borise Němcova.