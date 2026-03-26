Jsou ultrazpracované potraviny tak moc nezdravé? Studie ukazují, že je to složitější

Je to tak dobré, že to ani nemůže být zdravé, říkáme s povzdechem. A není divu: máme rádi sladké, jenže nadmíra cukru nám škodí. Chutná nám i slané a mastné, ale ani to zdraví neprospívá. Evoluce nás vybavila chutěmi, které našim předkům nedovolily propást příležitost ke konzumaci látek, jichž se jim v potravě nedostávalo. Dnes většina lidí nedostatkem živin rozhodně netrpí a potravinářský průmysl nám je servíruje tak, aby co nejvíc lahodily chuťovým buňkám. Suroviny použité k přípravě takových pokrmů se často mění k nepoznání a výsledkem jsou tzv. vysoce zpracované nebo také ultrazpracované potraviny.
V ekonomicky vyspělých zemích se tento typ potravin začal prosazovat už v polovině minulého století, v chudších zemích je jejich nástup patrný od 90. let. V jídelníčku tvoří stále významnější část: Američané a Britové v nich spořádají bezmála 60 % zkonzumovaných kalorií, Kanaďané skoro polovinu a Australané přes 40 %. Výsledky dlouhé řady epidemiologických studií dokazují, že nám takový jídelníček nesvědčí. Novější studie ale naznačují, že otázka vysoce zpracovaných potravin je mnohem složitější, a někteří odborníci na výživu tuto kategorii potravin považují za nedokonale definovanou nebo ji rovnou odmítají.
V zásadě platí, že kategorie vysoce zpracovaných potravin vlastně vůbec nerozlišuje mezi potravinami, jež lidskému zdraví prospívají, a těmi, které nám škodí.
U zrodu kategorie ultrazpracovaných potravin stál v roce 2009 brazilský expert na výživu Carlos Monteiro z univerzity v Sao Paulu, který zkoumal, proč mezi Brazilci přibývá lidí s obezitou, cukrovkou druhého typu, kardiovaskulárními chorobami a dalšími civilizačními onemocněními. Zaměřil se proto na množství cukru, soli a dalších ingrediencí, jež mají na zdravotní stav negativní dopad. S překvapením zjistil, že lidé kupují těchto látek méně než v předchozích desetiletích.
Revoluční změna náhledu
Dalším výzkumem Monteiro se svými kolegy tuto záhadu objasnil. Brazilci sice kupovali méně cukru pro domácí pečení moučníků, ale jeho spotřeba se zvýšila, protože velká množství cukru konzumovali v hotových potravinách, jako jsou snídaňové cereálie nebo slazené nápoje. Podobně tomu bylo se solí – obyvatelé Brazílie si sice méně přisolovali, ale soli jedli stále víc v instantních polévkách, pizze a dalších hotových jídlech.
„Problém tkvěl v tom, že jsme tradiční pokrmy vyměnili za jídla, která jsou zpracovávána tolikrát, že v nich původní suroviny už nikdo nepozná,“ přibližoval Monteiro proměnu jídelníčku v rozhovoru pro vědecký časopis Nature.
Carlos Monteiro vypracoval systém, jenž dělí potraviny do čtyř kategorií. Na jedné straně jsou potraviny přírodní a minimálně zpracované, např. syrová zelenina nebo vařené maso, na druhém konci spektra se nacházejí potraviny vysoce zpracované, např. limonády, sladké nebo slané balené pochutiny, rekonstituované masné výrobky a předpřipravené mražené pokrmy. Ve své době šlo o revoluční změnu v náhledu na výživu, která zaujala experty po celém světě, a v mnoha zemích začali odborníci obyvatele před nadměrnou spotřebou vysoce zpracovaných potravin varovat. Někteří experti však přistupovali k novému trendu s nemalou skepsí, jež vyvěrala z výsledků solidně provedených vědeckých studií.
Měkká a tvrdá dieta
V nedávném velmi důkladném výzkumu vyhodnotil mezinárodní tým vedený Mingyangem Songem z Harvardovy univerzity data získaná sledováním více než sta tisíc obyvatel USA po dobu delší než 30 let. U lidí s nejvyšším podílem vysoce zpracovaných potravin v jídelníčku Song a spol. zjistili jen čtyřprocentní navýšení rizika předčasného úmrtí, aniž by prokázali vliv těchto potravin na onemocnění kardiovaskulárními chorobami nebo rakovinou.
Hlavním negativním vlivem se neukázala zásadní proměna surovin jejich opakovaným zpracováním, ale skladba živin. Pokud konzumenti ultrazpracovaných potravin jedli dost zeleniny a nepřeháněli to se slazenými nápoji, červeným masem, uzeninami, solí a průmyslově vyráběnými tuky, riziko civilizačních chorob a předčasného úmrtí u nich stouplo jen nepatrně.
Tkví tedy škodlivost vysoce zpracovaných potravin v jejich skladbě živin? Tak jednoduché to není. V experimentu, který zorganizoval Samuel Dicken z londýnské University College, drželi dobrovolníci s nadváhou dvě diety – jednu tvořily z valné části ultrazpracované potraviny, druhá jich obsahovala minimum.
Obě diety však byly naprosto rovnocenné co do obsahu živin, konkrétně bílkovin, sacharidů, tuků, vlákniny, soli a cukru. Při dietě s minimálním podílem vysoce zpracovaných potravin shodili dobrovolníci dvakrát víc. Obsah živin tedy není univerzálním klíčem k objasnění negativních dopadů konzumace ultrazpracovaných potravin.
Více světla vnesly do této zamotané situace experimenty fyziologa Kevina Halla, pracujícího pro americký National Institute of Health. Ten nechal dobrovolníky jíst dle libosti dvě diety s vyrovnaným obsahem živin – v jedné převažovaly ultrazpracované potraviny, v druhé byly v naprosté menšině. Po první dietě dobrovolníci za dva týdny kilo přibrali, po druhé naopak kilo shodili. Hall s překvapením zjistil, že při dietě z ultrazpracovaných potravin zkonzumovali lidé denně o 500 kalorií více.
|
Proč? To ukázaly další experimenty. Vysoce zpracované potraviny lidé snědí rychleji, jsou také „nabitější“ energií, protože jsou zbaveny významného podílu vody, a navíc jsou i „hyperchutné“, jelikož obsahují kombinace látek, jež oddalují aktivaci center sytosti v mozku.
Odborník na výživu Ciarán Forde, působící na univerzitě v nizozemském Wageningenu, odhalil další významnou vlastnost, která vede ke zvýšené konzumaci ultrazpracovaných potravin: „Ukázalo se, že lidé jedí rychleji potraviny s měkkou konzistencí a snědí jich víc než tvrdých potravin.“
Když dobrovolníci jedli dietu s vysokým obsahem ultrazpracovaných potravin, přijímali s „měkkou“ dietou téměř o 400 kalorií denně více než s „tvrdými“, vysoce zpracovanými potravinami.
V čem to spočívá
„Možná se v ultrazpracovaných potravinách neskrývá nic magického ani nepochopitelného. Spíše to budou faktory, které už dlouho známe. Třeba způsoby, jakými konzumujeme jídlo a které určují, kolik toho sníme,“ říká Ciarán Forde.
|
Ani to nemusí být konečné vysvětlení. Karen Korbinová z AdventHealth Translational Research Institute v americkém Orlandu zjistila, že ze stravy s vysokým zastoupením ultrazpracovaných potravin lidé vstřebají přes 95 % dostupných kalorií, kdežto z jídelníčku s nízkým podílem těchto potravin, jenž mívá vysoký podíl vlákniny, je to necelých 90 %. Za rozdílem se skrývá aktivita střevní mikroflóry: bakteriím obývajícím naše útroby vláknina svědčí. Štěpí ji na mastné kyseliny s krátkým řetězcem a ty mají blahodárný vliv na krevní tlak a na vylučování inzulinu.
Vláknina také zvyšuje sekreci hormonu GLP-1, vyvolávajícího pocit sytosti. Tímto hormonem se inspirovali farmakologové při vývoji léků proti obezitě, jako je Ozempic nebo Mounjaro. Podle Korbinové lze připsat negativní dopady stravy s vysokým podílem ultrazpracovaných potravin právě nízkému obsahu vlákniny.
Ve hře je i určitá míra návykovosti vysoce zpracovaných potravin. Výsledky některých studií naznačují, že jejich dlouhodobá konzumace narušuje v mozku regulaci produkce dopaminu, jemuž se celkem výstižně přezdívá hormon štěstí. Zároveň se mění i aktivita v částech mozku, které jsou zodpovědné za racionální uvažování. To vše může navodit u jedlíků ultrazpracovaných potravin stavy, jaké zažívají uživatelé rekreačních drog.
Spočívá škodlivost vysoce zpracovaných potravin v kombinaci velké „hustoty“ kalorií, nevhodné skladby živin, nízkého obsahu vlákniny, návykovosti a konzistence, jež usnadňuje rychlou konzumaci? Najdou se odborníci, kteří to kategoricky odmítají. Tým Richarda Mattese, působícího v USA na Purdue University, došel na základě analýz mnoha doposud publikovaných studií k závěru, že pro negativní vliv ultrazpracovaných potravin na lidské zdraví neexistují nezvratné důkazy.
Nelze vyloučit, že lidé, kteří jedí méně vysoce zpracovaných potravin, nevděčí za své zdraví jídelníčku, ale skutečnosti, že zároveň víc sportují, lépe spí, vyhýbají se stresu nebo mají vyšší vzdělání a také vyšší životní úroveň.
Rozpaky vzbuzuje i samotné vymezení kategorie ultrazpracovaných potravin. Tým francouzských vědců pod vedením Catherine Féartové z univerzity v Bordeaux oslovil více než 150 odborníků na výživu a nechal je roztřídit 231 potravin do čtyř kategorií systému vypracovaného Carlosem Monteirem. Experti se ve svých soudech hrubě neshodli.
„V zásadě platí, že kategorie vysoce zpracovaných potravin nerozlišuje mezi potravinami, jež zdraví prospívají a jež nám škodí,“ tvrdí v rozhovoru pro časopis Nature Ciarán Forde.
Jíst s rozumem
Rozporuplnost výsledků experimentů, jež si kladou za cíl zjistit dopad jídelníčku na lidské zdraví, považují mnozí experti za zákonitou, protože na zdraví působí mnohem více vlivů než jen strava a ty není vždycky snadné postihnout. Vliv jednotlivých potravin se hodnotí složitě i z toho důvodu, že když někdo zařadí do svého jídelníčku novou potravinu, pak s vysokou pravděpodobností příjem jiné potraviny omezí nebo ji zcela vynechává. Obtížně se pak hodnotí, jestli následná změna zdravotního stavu vyplývá z efektu nové potraviny, nebo z výpadku vlivu chybějícího jídla.
|
Mnozí experti na zdravou výživu poukazují na fakt, že méně zdravé potraviny bývají levnější, což významně přispívá k jejich zvýšené spotřebě. Volají proto po ekonomických nástrojích, jako jsou zvýšené daně na nezdravé potraviny a subvence na ty zdravé. O tom, že ani v ekonomicky vyspělých společnostech nemusí lidé svodům ultrazpracovaných potravin nutně podlehnout, svědčí skladba jídelníčků Italů. Z celkového množství energie přijaté s potravou u nich připadá na vysoce zpracované potraviny pouhých 18 %.
Kevin Hall se pro časopis Nature svěřil se zásadami, jimiž se on sám řídí při výběru potravin. A přiznal, že se ultrazpracovaným potravinám úplně nevyhýbá: „Jezte více zeleniny, luštěnin, ovoce a celozrnného pečiva. Omezte příjem cukru, soli a tuků s nasycenými mastnými kyselinami. Vybírejte si takové ultrazpracované potraviny, které vám tuto skladbu jídelníčku usnadní a zpříjemní, a vyhýbejte se těm, které vám ji nabourávají.“