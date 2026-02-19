Proč nemůže AI překládat beletrii? Protože neví, kdy má mlčet. A to není málo

Zajímavé je, že obojí – tedy jak literatura barnesovského typu, tak sílící dominance velkých jazykových modelů – nás možná přivede k přehodnocení pohledu na literaturu a slovesnou výpověď obecně. Nicméně tento sloupek není a ani nemá být recenzí, proto se o Barnesově nové knize zmiňme jen stručně. Vlastně je dost obtížné ji vůbec nazvat román, protože obvyklou románovou hloubku a schéma nemá. Jenomže ani to není novela.
Stejně jako předchozích několik autorových knih se pohybuje na pomezí kdesi mezi vyprávěním a esejem, osobní inspiraci střídá s inspirací literární a mnohem víc je toho nedořečeno, jenom naznačeno… ba vlastně spíš zamlčeno a ponecháno na čtenářově důvtipu a osobní zkušenosti. To poslední je asi nejdůležitější, abychom zmínili: Julian Barnes prostřednictvím svých textů zpracovává vlastní zkušenost a myšlení, přičemž se obrací k těm, kdo se k textům mohou vztáhnout svou vlastní zkušeností a přemýšlením o světě.
Jiný klasik anglicky psané prózy, americký bard Cormac McCarthy, kdysi slavně prohlásil, že „knihy vznikají z knih“. To je samozřejmě do značné míry stále pravda. Jenže dnes už ne pravda celá. Na nesrovnatelně nižší úrovni, než je úroveň dvou citovaných mistrů slova, už velké jazykové modely (je lepší používat toto označení než AI) knihy z knih skládat umí.
Dramaticky se tyto modely zlepšují v překládání, i když na překlad náročnější prózy to ještě není a podle všeho dlouho ještě nebude. Na druhé straně už slaví úspěchy u překladů nenáročných knih, a dokonce samy dle zadání dokážou tyto „příběhy“ psát: charakteristické pro tyto „prózy“ – nakolik jsem měl možnost je prozkoumat – je to, že jsou nehumorné, vážné a upovídané.
Že velké jazykové modely alespoň prozatím nezvládají humor, ironii nebo satiru, zejména pokud jsou jemné jazykové povahy, to se dobře ví – ostatně je to jeden z jejich hlavních handicapů při překládání náročnějších textů. Při čtení toho skutečně posledního Barnese si člověk uvědomí, že nezvládají ještě něco jiného: elipsu.
Zvládnou – podobně jako špatní spisovatelé – různě kombinovat slova a příběhy tak, že to na první pohled působí oslnivě; leč nedokážou v textu mlčet. Lépe řečeno, nedokážou mlčet tak, aby to literárně dávalo smysl; do každého textu si lze něco domyslet, ale to je něco jiného, než co mám tady na mysli.
Barnesův literární testament je tak podivuhodnou výpovědí o síle ticha – takového, které lze vnímat a ocenit jen skrze podobně prožívanou a promyšlenou zkušenost. Tím je zároveň oslavou slova.
Autor je překladatel