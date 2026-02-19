Proč nemůže AI překládat beletrii? Protože neví, kdy má mlčet. A to není málo

Glosa   13:00
Jeden z nejlepších britských prozaiků posledního půlstoletí Julian Barnes vydal nedávno svůj nový román Odchod(y). Prý poslední, jak alespoň tvrdí sám autor. Pokud lze tento román číst jako testament, je to zároveň výpověď o síle skutečné literatury. O té síle, která snad přežije i tváří v tvář mohutnému náporu velkých jazykových modelů umělé inteligence, která se na nás valí.

Ilustrační foto. | foto: Midjourney

Zajímavé je, že obojí – tedy jak literatura barnesovského typu, tak sílící dominance velkých jazykových modelů – nás možná přivede k přehodnocení pohledu na literaturu a slovesnou výpověď obecně. Nicméně tento sloupek není a ani nemá být recenzí, proto se o Barnesově nové knize zmiňme jen stručně. Vlastně je dost obtížné ji vůbec nazvat román, protože obvyklou románovou hloubku a schéma nemá. Jenomže ani to není novela.

Stejně jako předchozích několik autorových knih se pohybuje na pomezí kdesi mezi vyprávěním a esejem, osobní inspiraci střídá s inspirací literární a mnohem víc je toho nedořečeno, jenom naznačeno… ba vlastně spíš zamlčeno a ponecháno na čtenářově důvtipu a osobní zkušenosti. To poslední je asi nejdůležitější, abychom zmínili: Julian Barnes prostřednictvím svých textů zpracovává vlastní zkušenost a myšlení, přičemž se obrací k těm, kdo se k textům mohou vztáhnout svou vlastní zkušeností a přemýšlením o světě.

Ženy doručily málo dětí a Ukrajinci hodně raket. Hloupost v přejímání angličtiny nezná hranic

Jiný klasik anglicky psané prózy, americký bard Cormac McCarthy, kdysi slavně prohlásil, že „knihy vznikají z knih“. To je samozřejmě do značné míry stále pravda. Jenže dnes už ne pravda celá. Na nesrovnatelně nižší úrovni, než je úroveň dvou citovaných mistrů slova, už velké jazykové modely (je lepší používat toto označení než AI) knihy z knih skládat umí.

Dramaticky se tyto modely zlepšují v překládání, i když na překlad náročnější prózy to ještě není a podle všeho dlouho ještě nebude. Na druhé straně už slaví úspěchy u překladů nenáročných knih, a dokonce samy dle zadání dokážou tyto „příběhy“ psát: charakteristické pro tyto „prózy“ – nakolik jsem měl možnost je prozkoumat – je to, že jsou nehumorné, vážné a upovídané.

AI zvládne – podobně jako špatní spisovatelé – různě kombinovat slova a příběhy tak, že to na první pohled působí oslnivě; leč nedokáže v textu mlčet.

Že velké jazykové modely alespoň prozatím nezvládají humor, ironii nebo satiru, zejména pokud jsou jemné jazykové povahy, to se dobře ví – ostatně je to jeden z jejich hlavních handicapů při překládání náročnějších textů. Při čtení toho skutečně posledního Barnese si člověk uvědomí, že nezvládají ještě něco jiného: elipsu.

Zvládnou – podobně jako špatní spisovatelé – různě kombinovat slova a příběhy tak, že to na první pohled působí oslnivě; leč nedokážou v textu mlčet. Lépe řečeno, nedokážou mlčet tak, aby to literárně dávalo smysl; do každého textu si lze něco domyslet, ale to je něco jiného, než co mám tady na mysli.

Barnesův literární testament je tak podivuhodnou výpovědí o síle ticha – takového, které lze vnímat a ocenit jen skrze podobně prožívanou a promyšlenou zkušenost. Tím je zároveň oslavou slova.

Autor je překladatel

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa v souvislosti s kauzou Epstein

Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa. (19. února 2026)

Glosa

Proč nemůže AI překládat beletrii? Protože neví, kdy má mlčet. A to není málo

Ilustrační foto.

Ceny pohonných hmot v Česku mírně klesly, benzin je levnější než před rokem

ilustrační snímek

Veřejný nepřítel číslo 1. Gudas terčem kvůli Crosbymu, fanoušci mu spílají: Šlo o záměr

Radko Gudas si posvítl na kanadského kapitána Crosbyho.

Na závěr výhra, čeští curleři smetli obhájce. Konec přišel už po osmém endu

Tým České republiky během zápasu curlingu proti Švédsku. (19. února 2026)

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Přijdeme s návrhem, který bude výrazně omezovat imunitu, řekl Rakušan

Tisková konference poslaneckého klubu STAN ve Sněmovně před vyhlášením nedůvěry...

Komentář

Pánové Babiš a Okamura se mohou těšit na nevydání. Opravdu těšit?

Andrej Babiš (vlevo) a Tomio Okamura.

Názor

Zavře zápas s Kanadou kritikům ústa? Obrovské nasazení nemůže zastínit předešlé výkony

David Kämpf a Radko Gudas zpracovávají čtvrtfinálovou prohru s Kanadou.

Osmé místo po první části. Sdruženáři Vytrval a Konvalinka načali klání dvojic

Jiří Konvalinka z České republiky v akci během kvalifikačního kola skoků na...

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Metnar jmenoval členkou Rady vlády pro veřejnou správu senátorku Zwyrtek Hamplovou

Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová na diskusním večeru Za názor do basy? Jak se...

Meteorologové vydali výstrahu na sníh. Mapa ukazuje, kde do rána napadne až 12 centimetrů

Prahu zasáhlo intenzivní sněžení. (9. ledna 2026)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.