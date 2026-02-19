Připadá mi, jako kdyby klávesy hrály samy, aniž bych na jejich stisknutí musela myslet. Jako kdyby věděly, který tón mají zahrát, a zařídily to samy bez mého přispění. Těmito slovy přibližovala své pocity Nancy Smithová v rozhovoru s Liamem Drewem pro vědecký časopis Nature.
Bývalá středoškolská učitelka a amatérská klavíristka v roce 2012 po autohavárii kompletně ochrnula. Obrat v jejím životě nastal v roce 2018, kdy se dostala do programu vedeného Richardem Andersenem z California Institute of Technology v americké Pasadeně. Vědci jí zavedli systém velmi jemných elektrod do mozkového centra ovládajícího pohyb prstů na rukou a také do temenního mozkového laloku.
Cílený impulz do mozku by mohl zařídit, aby byla chyba napravena. Jenže co kdyby AI korigovala v mozku člověka myšlenky a úvahy, které by se jí „nezdály“?
Elektrody snímaly elektrické impulzy provázející nabuzení neuronů a takto získaná data posílaly do počítače. Andersen a jeho spolupracovníci vyzvali Nancy Smithovou, aby si představila, že hýbe jednotlivými prsty, a snímali přitom aktivity v jejím mozku. Počítač pak ze vzoru nabuzených neuronů vyvodil, jaký pohyb chce žena provést.
Úžasné výsledky
Když si Nancy Smithová představovala, že hraje jednou rukou na klavír jednoduchou ukolébavku, počítač ze zachycených nervových vzruchů určil, jakou klávesu chce žena na klaviatuře zmáčknout. Vygeneroval odpovídající tón a z reproduktoru se linula melodie. Podivné pocity ochrnuté klavíristky vyplývaly z toho, že počítač zpracovával signály z mozkové kůry velmi rychle a záměr Smithové zjistil dříve, než by její mozek stačil vyslat do prstů podnět k pohybu a zmáčknutí potřebné klávesy.