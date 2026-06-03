Spotřeba elektřiny ve vyspělých zemích v posledním desetiletí už nerostla, a tak byly plány i sliby týkající se omezení emisí skleníkových plynů založeny na náhradě stávající spotřeby bezemisními zdroji. Nečekané nároky umělé inteligence tyto plány zcela rozvrátily, neboť datová centra budou zanedlouho potřebovat pětinu dnešní výroby elektřiny. Firmy Křemíkového údolí již vycouvaly ze slibů ochrany klimatu a začaly investovat fantastické sumy do umělé inteligence.
Emise způsobené jedním dotazem v prostinkém vyhledávači Google se odhadovaly na 0,2 gramu CO2, zatímco dnešní odpověď tamtéž, ale již od umělé inteligence, vede k zátěži desetkrát vyšší. S elektřinou k nabití mobilního telefonu vytvoří umělá inteligence tak dva obrázky.
Firma SpaceX, kombinující ve svém portfoliu kosmické rakety s chytrým asistentem Grokem, se chystá vstoupit na burzu, kde může dosáhnout tržní hodnoty přes dva biliony dolarů. Zejména díky plánům na datová centra umístěná na oběžné dráze kolem Země. To nezní jako záměr počítající každou tunu emisí skleníkových plynů.
Někteří vědci odmítají pracovat s umělou inteligencí pro její velkou uhlíkovou stopu. Nebudou ale o nic úspěšnější než luddité a sami se odstrčí na okraj.
Někteří vědci odmítají pracovat s umělou inteligencí právě pro její velkou uhlíkovou stopu. Nebudou úspěšnější než jejich ludditští předchůdci. Pro ochranu přírody není ideální, pokud se zrovna ti, jimž leží nejvíc na srdci, sami svojí ohleduplností k přírodě vyšachují na okraj společenského dění. Nejde jen o umělou inteligenci, ale v podstatě jakoukoli činnost, neboť všechny jsou stále ještě alespoň zprostředkovaně spojeny s fosilními palivy.
Díky vysoce neekologickým letadlům mohu já, tropický ekolog z Evropy, dorazit do práce na Nové Guineji za necelé dva dny. Italskému kolegovi Gianlucovi Grimaldimu, jenž z důvodů ochrany klimatu demonstrativně cestoval výhradně po zemi a vodě, trvala stejná cesta dnů 35. Tedy dostatečně dlouho na to, aby jeho univerzitě v německém Kielu došla trpělivost a propustila ho.
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Umělá inteligence může zvýšit světové bohatství. Ale také přinést nezaměstnanost a chudobu
Před dvěma lety získal Nobelovu cenu za chemii sir Demis Hassabis. Jeho inteligentní program nejprve porazil velmistra ve hře go, což bylo tehdy vzhledem ke složitosti hry považováno za nemožné. Poté se zaměřil praktičtěji, na výzkum bílkovin, a dnes vede společnost DeepMind, vyvíjející umělou inteligenci pro Google.
Letos investovala 180 miliard dolarů, tedy zhruba dvojnásobek českého státního rozpočtu. S takovými výkony je dost možné, že nás do klimaticky stabilní společnosti přivede nikoli skromný životní styl úzkostlivě počítající osobní uhlíkovou stopu, ale energii velkoryse požírající AI, provádějící triliony výpočtů za sekundu v obvodech napájených na oběžné dráze sluneční energií.
Autor je entomolog