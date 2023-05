Umělé inteligenci nelze slepě věřit. Expert popisuje, jak se ale změní výuka ve školách

Lidovky.cz: Jak podle vás v blízké budoucnosti umělá inteligence ovlivní školství a vzdělávání obecně?

Co se týká škol, tak tam už v tuto chvíli vidíme obrovský problém s tím, jak je vzdělávací systém nastavený. Zejména jde o ověřování znalostí. Protože dnes není nejmenší problém pomocí umělé inteligence napsat seminární práci nebo vyřešit nějaký domácí úkol. A tady bude – nebo vlastně už je – nutné pohled učitelů změnit co nejdříve. Někteří učitelé s AI už pracují, někteří možná ne, někteří se ji dokonce snaží zakazovat, což je hloupé a zbytečné. Každopádně změny budou rozsáhlé. To už je teď jasné.

Lidovky.cz: Měnit se bude nejen testování, ale nejspíš i obsah vzdělávání. Potřebujeme se vůbec ještě něco učit, když máme k dispozici překladače a chatboty?

Podobné otázky se objevovaly i v době, kdy se začal masově rozšiřovat internet a internetové vyhledávače. Existovaly představy, že lidé si už nebudou muset nic pamatovat, protože se všechno najde na internetu, na Wikipedii a podobně. Ale ty představy se nenaplnily, protože učení je přirozenou součástí lidské inteligence. Ano, bude tu víc nástrojů, které nám mohou pomáhat, ale to ještě neznamená, že se nebudeme potřebovat učit. Toho bych se nebál. Je ale pravda, že se způsob učení promění, už teď se mění.