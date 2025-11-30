Zavolá vám hlas a zní jako příbuzný. Čech v USA pomáhá zabránit zneužití umělé inteligence

Lidovky.cz: Proč je zrovna AI právě teď tak zásadní?
Umělá inteligence v dnešní době představuje jednu z největších revolucí od vzniku internetu. Jde o výsledek dlouhodobé snahy vytvořit umělé myšlení a do jisté míry se to povedlo.
Pomocí jednoduchého textu, případně mluvené řeči, dokážete si bez znalostí a za pár sekund rezervovat ubytování, nakupovat potraviny, psát texty, vytvářet videa. Máte tak v podstatě vždy dostupného pomocníka, který za vás dokáže dělat jednoduché, ale někdy i velmi pokročilé úkoly.
AI řekne o nějaké škodlivé látce, že je bezpečná, obyčejný člověk uvěří způsobu, kterým je informace podaná, a škodlivou látku pak klidně použije. Proto si myslím, že je potřeba AI věnovat pozornost a být si vědomi, jaké jsou její schopnosti. Dneska to pořád ještě jde zjistit, omezit. Za pět až deset let to však může být naprosto nerozeznatelné.