Zavolá vám hlas a zní jako příbuzný. Čech v USA pomáhá zabránit zneužití umělé inteligence

Premium

Fotogalerie 2

Inženýr v oboru AI - Jakub Dobrý | foto: Anna Kristová, MAFRA

István Léko
  18:00
Už od čtrnácti let budoval největší Minecraft servery v Česku i na Slovensku, později na ČVUT v Praze vystudoval obor webové inženýrství. Plzeňský rodák Jakub Dobrý (26) je vycházející hvězda IT. V americké společnosti E2B se sídlem v San Francisku, což je start-up úspěšných českých podnikatelů Václava Mlejnského (generální ředitel firmy) a Tomáše Valenty, se zabývá bezpečným spouštěním AI programů a zkoumá, jak zabránit jejich zneužití. „Ale nebál bych se AI pustit na úřady,“ říká v rozhovoru.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Lidovky.cz: Proč je zrovna AI právě teď tak zásadní?
Umělá inteligence v dnešní době představuje jednu z největších revolucí od vzniku internetu. Jde o výsledek dlouhodobé snahy vytvořit umělé myšlení a do jisté míry se to povedlo.

Pomocí jednoduchého textu, případně mluvené řeči, dokážete si bez znalostí a za pár sekund rezervovat ubytování, nakupovat potraviny, psát texty, vytvářet videa. Máte tak v podstatě vždy dostupného pomocníka, který za vás dokáže dělat jednoduché, ale někdy i velmi pokročilé úkoly.

AI řekne o nějaké škodlivé látce, že je bezpečná, obyčejný člověk uvěří způsobu, kterým je informace podaná, a škodlivou látku pak klidně použije. Proto si myslím, že je potřeba AI věnovat pozornost a být si vědomi, jaké jsou její schopnosti. Dneska to pořád ještě jde zjistit, omezit. Za pět až deset let to však může být naprosto nerozeznatelné.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu Lidovky.cz, iDNES.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.