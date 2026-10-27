Mrtvý tah je smrt, babičkovské bombarďáky erotika. Když algoritmy nerozumějí světu

Pracuji jako webeditorka lifestylového časopisu. Fit recepty, zdraví, hubnutí, vztahy, cvičení. V rámci zuřivé konkurence využíváme různé platformy, skrz něž nabízíme svůj obsah i čtenářům, kteří o naší existenci nemají ani ponětí, a tyhle platformy mají svá pravidla. Velmi překvapivá v tak pokrokové době, jakou se neustále holedbáme.
Například před časem filtrem požadavků neprošel článek o tom, jak nejlépe vytvarovat kulatý zadek. Prý je to tematika smrti. Cože? Ach ano, článek pojednával o cviku zvaném mrtvý tah. Ve světě silového tréninku cvik, který zná každý a přesně ví, jak vypadá. Nemá žádný jiný název a popsat ho jinými slovy je záležitost na odstavec.
Filtrem požadavků neprošel článek o tom, jak vytvarovat kulatý zadek. Prý je to tematika smrti. Ach ano, článek byl o cviku zvaném mrtvý tah.
Stejná platforma nám vrátila také text o dvojité transplantaci ledvin. Pravděpodobně obsahoval slovo hazard či risk. Neuspěli jsme ani s textem o inkontinenci, jelikož ženská pánev v babičkovských bombarďácích je erotický obsah. A poslat text o sexu v menopauze? Bez ohledu na to, že v něm hovoří sexuolog o fyziologických nástrahách přechodu, kterým prochází půlka lidstva, nevyjde to, neb je to erotika.
Celkově slovo sex a všechno s tím související zdá se být ve světě online médií krajně nevítané. Například sexkoučka Zuzana Kacvinská mi prozradila, že kvůli algoritmům musí například psát segz, protože jinak by jí mohli účet zablokovat. Přestože se k pornu dostane každé zvídavé dítě, kdysi nám zablokoval známý vyhledávač rovnou celý web kvůli sérii článků o sexu – edukativních, zdůrazňuji. A dodnes úzkostlivě hlídáme, aby každý článek věnovaný lidskému tělu od pasu dolů byl označen štítkem „sex, intimita“, aby náhodou nepřipraveného čtenáře nepohoršil.
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Jak odhalit, že autor místo své práce prodává produkt robota? A jaké chyby dělá AI v češtině?
Také když jsme nedávno vybírali vhodný videorozhovor pro propagaci, statistiky ukázaly na povídání o nevěře a odcizení. „Ale to nepůjde,“ varovala nás kolegyně odpovědná za péči o naše profily na sítích. „Mluví tam sexuoložka, tam je sex, to nám neprojde.“ Člověk snadno začne pochybovat, jestli jde jen o to slovíčko, nebo rovnou o celou tuhle aktivitu. Že by to nikdo nedělal?
Když jsem na jaře poslala newsletter věnovaný intimitě (opět žádné „prasárničky“, ale obvyklé trable intimního života), odhlásilo se z odběru bez otevření nejvíce příjemců ve sledované historii. Zajímavé ale je, že mezi nejčtenějšími články máme i několik let staré evergreeny s úvodem do určitých technik. Takže problém se slovem sex ani se samotnou aktivitou asi v Česku nemáme.
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Tykat, nebo vykat? A kdy je člověk už moc starý na tykání
Ráda bych přišla s nějakým nečekaným závěrem, leč nic jsem nezjistila. Možná zkusím obejít stud i filtry nějakým krásným opisem. Co by mi algoritmy řekly třeba na techtle mechtle, obcování či takový roztomilý mrousk?