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Koho AI zničí a kdo ji přežije? Které profese jsou v ohrožení a jak se nenechat nahradit

Pavel Kohout
Doporučujeme   18:00
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Poslední čtyři roky sledujeme nástup AI, který v mnohém mění staletí dosavadních zvyklostí. A bude je měnit stále, někde více, jinde méně, ale měnit je prostě bude. A teď jde o to, naučit se s tím pracovat a nenechat se jí zlikvidovat.

Finský spisovatel Juhani Aho napsal v roce 1883 krátkou povídku s názvem Když otec koupil lampu. Jde v ní o to, že statkář přiveze z města petrolejovou lampu a nastane velké podivování se a radost z tohoto technického zázraku: už nebude třeba trápit se s čadícími loučemi, budeme svítit jako páni! Je tu ale starý čeledín Pekka, který nejásá. Jeho hlavní prací bylo totiž štípání loučí, nyní bude zbytečný. Povídka nicméně nekončí tragicky. Pekka se přestěhuje do sauny, kde si nadále po večerech svítí loučemi a kde jej statkářovy děti navštěvují.

Stroje měly obstarat nudné a rutinní práce, lidem měly zůstat práce zajímavé a intelektuálně na výši. AI tento vývoj ale převrátila.

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