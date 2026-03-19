Budoucnost je maso z bioreaktorů. Zachrání to planetu a nasytí lidstvo?

V roce 2013 vypěstoval nizozemský biotechnolog Mark Post v laboratořích univerzity v Maastrichtu svalová vlákna skotu a vyrobil z nich hamburger nevalné chuti, přičemž náklady na něj se vyšplhaly ke 325 tisícům dolarů. Svět se smál představě, že bychom takhle mohli nahradit 300 milionů tun masa, které lidstvo ročně spořádá. Od té doby vykonal obor tzv. buněčného zemědělství velký pokrok. Budeme si tedy v dohledné době kupovat maso vypěstované v obřích bioreaktorech? A co tím získáme nebo ztratíme?
První uměle vypěstované maso začala prodávat jedna singapurská restaurace už v roce 2020. Z kuřecích svalových buněk ho pro ni vyráběla americká společnost GOOD Meat. Její produkt byl ale z jedné třetiny „nastavený“ lacinými rostlinnými surovinami a výrobce i tak přiznával, že cena 22 dolarů za malou porci mu zdaleka nepokryje výrobní náklady. O tři roky později povolily americké úřady prodej uměle vypěstovaného masa v USA. I tam jde zatím o okrajovou, luxusní záležitost. Američané však už mají řadu následovníků: v Izraeli smí společnost Aleph Farms dodávat na trh v bioreaktorech vypěstované hovězí a v Hongkongu nabízí firma Vow zákazníkům laboratorně produkované maso japonských křepelek.