Místa pozvolného rozpadu. Urbex nabízí dobrodružství, tajemno i nebezpečí

Z úchvatných zdí nezbývá než prach, na který je všemocný čas rozemílá, padají k zemi vznosná cimbuří, ta skvostná díla obrů... Takto anonymní anglický básník reflektoval, jak na něj v 10. století působily zbytky římského města Aquae Sulis a jak si vysvětloval jeho vznik. Šlo vlastně o předchůdce dnešních urbexerů, který navíc své dojmy zaznamenal v Codexu Exoniensis.
Opravdových urbexerů, tedy lidí vydávajících se na průzkum opuštěných a zchátralých objektů, u nás stále přibývá. A s nimi také knih, které o svém riskantním počínání vydávají. Zatím poslední vyšla pod jménem Hany Lustig, což je pseudonym ženy, která jako Hanina Veselá publikuje četné publikace z žánru sci-fi a fantasy. A jak sama říká, vystřídala prý i řadu dalších rolí: „Kariérní mrcha. Matka. Člověk nemající daleko k psychickému zhroucení. Spiritista a sběratel okultních knih. Fotograf.“
Domy duchů, urny na stole a italské vily. Urbex jako hra s časem i zákonem
Že jde o spisovatelku fantastických textů a člověka otevřeného jiným dimenzím reality, se propisuje i do toho, jakým způsobem pojímá svoje výpravy do opuštěných vil, nemocnic, elektráren a továren, kostelů a hrobek nebo divadel několika středoevropských zemí. Některé z kapitol se soustředí na to, jak do daných míst dobrodružně pronikala nebo z nich následně prchala, a nezřídka se blíží mysterióznímu hororu.
Sugestivní dojmy
Autorka sugestivně líčí výjevy, jichž je v různých budovách svědkem, a to, co v ní vyvolávaly: jak se lidmi vytvořené racionální struktury mění v ajvazovský chaos, když se působením vlhka tapety mění v živé „biostěny“; jak se odsvěcený kostel ze 17. století za spoluúčasti sprejerů transformoval v podivnou, až surrealistickou galerii, v níž se vedle sebe ocitají obrazy světců a nástěnné výjevy zeber či plameňáků v životní velikosti.
Většina kapitol je ale věnována hlavně lidem, kteří dané prostory kdysi obývali nebo v nich zemřeli. Jednotlivé kapitoly přitom autorka stylizuje v duchu různých fikčních světů: jeden dům obsazený pavouky připomínajícími Odulu z Pána prstenů se u ní stává součástí tolkienovského univerza.
Za tónů Wagnera
Další dům, plný umělých květin, podle ní mentálně náleží do světa Richarda Wagnera. Autorka prý v obydlí stále jako kdyby slyšela hudbu německého romantického skladatele: „V uších mi zněl Lohengrin. Celou tu dobu, celé focení. Byli jsme tu dvě a půl hodiny; Lohengrin je dlouhá opera (…) Když v obývacím pokoji nacházím i desku s Lohengrinem, už mi to zvláštní nepřipadá (…) Stejně jako Elsa Brabantská z Wagnerovy opery, také poslední obyvatelka těchto pokojů přišla předčasně o rytíře srdce, o svého Lohengrina.“
Z drog až na vrchol: Dřív na ulici žil, dnes jeho fotky opuštěných míst vidí 3 miliony lidí měsíčně. Vy můžete taky
Někdy autorka jen dramaticky zachycuje pohnuté okamžiky, kdy dům tragicky přišel o své obyvatele, jindy v hutné zkratce líčí, jaká byla poslední desetiletí majitelova/nájemníkova života a co o nich vypovídá inventář jejich obydlí.
Dlouhodobé trendy
Jedna taková poslední majitelka pracovala jako zdravotní sestra v blízké nemocnici, nevdala se a neměla potomky: „S věcmi si rozuměla líp než s lidmi. Sbírala je a opečovávala (…) Dřevěné vázičky, skleněné blbůstky, panenky. A dům se plnil a přetékal až do roku 2014, kdy zemřela. Od té doby to tu bylo opuštěné. Dnes už prý tento dům, plný krásných věcí a smutných vzpomínek na život osamělé ženy, nestojí. Bagry ho srovnaly se zemí. Možná je to tak dobře; všechny ty věci jen následovaly svou majitelku.“
Základem jí k tomu byly na místě dochované osobní věci jako dopisy, ale také svědectví lokálních pamětníků.
Jak jsme již naznačili, Moderní ruiny jsou jednou z více knih věnovaných urbexu dostupných na našem trhu. Známý český urbexer Richard Šmíd s pseudonymem Unlimited Freedom – Ritchie publikoval podobně koncipovanou knihu Urban explorer (Epocha 2024), která je méně poetická i méně zdrženlivá v uvádění toho, o které konkrétní lokality se přesně jedná. A také méně „vcítivá“ a uctivá k dřívějším obyvatelům.
Hana Lustig: Moderní ruiny: Urbex & Stories
Brit Michael Kerrigan, pisatel četných historických a literárněvědných publikací, se zase v knize Urbex: Krása ztracených míst (CPress 2018) snaží o pojmenování i obecnějších příčin a trendů: tedy nikoli proč je opuštěný konkrétní dům, ale celá širší lokalita, ať už je někde na Balkáně, v Číně, nebo v USA. Mimo jiné píše o vzestupech a pádech ekonomického cyklu; při pohledu na opuštěné předměty povalující se v zabaveném domě se ptá, kam se rozplynul sen, který dotyční museli opustit. I toto je bohužel podle Kerrigana součástí amerického snu již od dob, kdy zlatá horečka v 19. století přilákala nedočkavé hledače pokladů.
Ano, to je nepochybně další důležitá dimenze urbexu. (Kromě toho, že se při něm dá meditovat o nutném zániku všeho živého, romantice ruin nebo o rozvratu civilizačního řádu.) Dalším krokem by tedy mohlo být to, že se do těchto opuštěných budov začnou vypravovat sociologové či antropologové a vydávat zprávy o životním stylu a vkusu posledních obyvatel. Což ale nejde, protože pohyb v soukromém prostoru a sběr dat tímto neformálním, „skrytým“ způsobem je ilegální a nejsou na něj dostatečně odvážní. Možná je to ale škoda…