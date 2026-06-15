MMA, box a UFO aneb Tenkrát v Americe před sto lety. Co píše americký tisk?

O co tehdy šlo? Nově postavený Sesquicentennial Municipal Stadium ve Filadelfii tehdy zaplnilo těžko uvěřitelných 120 757 fanoušků, aby sledovali zápas mezi mistrem světa v těžké váze veleslavným Jackem Dempseym a veteránem americké námořní pěchoty Genem Tunneym. Po deseti kolech se oba borci drželi na nohou, rozhodnout museli rozhodčí, a jelikož se utkání konalo ve víru vlasteneckých nálad, jednomyslným rozhodnutím poroty zvítězil mariňák Tunney.
Washington Post připomíná, že v něčem se obě události liší: tehdejší prezident Calvin Coolidge byl velmi populární, zatímco Donalda Trumpa kritizují i jeho vlastní voliči.
Ale ne všichni byli nadšení z tohoto způsobu oslav. V dopise redaktorovi New York Times množství čtenářů tehdy napsalo, že „nevkusná a nedůstojná událost byla ostudná a ponižující pro celý americký lid“.
A hned v neděli jsme se dočkali jisté historické reminiscence. Jenom ne ve Filadelfii, ale přímo v Bílém domě. A také nejde o dnes už trochu staromódní box, ale moderní smíšená bojová umění MMA. V rámci oslav 250. výročí USA a zároveň 80. narozenin prezidenta Donalda Trumpa se totiž přímo v Bílém domě uskutečnil sedmizápasový večer MMA, pro nějž byla postavena 600tunová ocelová konstrukce, přezdívaná Dráp.
Showman Trump, promotér každým coulem, prezentoval zápasy jako zdroj národní hrdosti. „Tohle bude největší show na zemi,“ řekl při focení se zápasníky. „Jsou to všechno největší šampioni na světě.“ A stejně jako před sto lety, i letos tento způsob schytává kritiku, za nedůstojné to podle deníku považuje převážná většina Američanů.
Washington Post ovšem lehce škodolibě připomíná, že v něčem se obě události liší: tehdejší prezident Calvin Coolidge byl velmi populární a jeho politiku podporovala většina národa, zatímco Donalda Trumpa kritizuje rekordní množství i jeho vlastních voličů. A za nás dodejme, že oproti směšnému MMA je klasický box vrchol důstojnosti.
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Jak (ne)mizí střední třída
Je to takový obehraný refrén. Střední třída (nejen v Americe) mizí. Zatímco většina Američanů stále více finančně zaostává, menšina z nich extrémně bohatne. Sociální nůžky se rozevírají. „Přesvědčili jsme sami sebe, že mnoho rodin už nemůže dosáhnout snu americké střední třídy, jak se to kdysi dařilo jejich rodičům,“ píší v deníku The New York Times ekonomové Stephen Rose a Scott Winship. Ovšem vzápětí se ptají: není to ale celé náhodou trochu jinak?
Fakt je, že se střední třída zmenšuje. Tak mluví čísla. Zatímco v roce 1979 patřilo 36 procent amerických rodin do střední třídy, v roce 2024 si tento status může nárokovat jenom 31 procent rodin. Liberálové, progresivisté, ale i někteří republikáni tak bijí před touto zlověstnou statistikou na poplach. „Jenomže za stejné období vzrostl podíl vyšší střední třídy z 10 procent na 31 procent rodin,“ upozorňují New York Times. „A naopak výrazně klesl počet Američanů, kteří patří do nižší třídy – kdysi jich byla více než polovina, teď jejich počet klesl na 35 procent.“
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Zkrátka a dobře: tradiční střední třída se zmenšila, protože si mnoho rodin polepšilo, a ne proto, že by více lidí přicházelo o peníze. „Nicméně je pravda, že se také zvýšila nerovnost. Čím výše se rodina na příjmovém žebříčku dostala, tím nerovnoměrnější bylo zlepšení. A proto platí, že spíše než že bohatí bohatnou a chudí chudnou, bohatnou bohatí i chudí – i když velmi rozdílným tempem.“
Utajované miliardové výdaje
Kdysi dávno jeden z někdejších pisatelů této rubriky na konec vždycky přidával pro zasmání nějakou ptákovinu. Hned jsem si na něj vzpomněl, když jsem se na webu Fox News dočetl, že jistý bývalý důstojník rozvědky letectva David Grusch v úterý obvinil zpravodajské agentury z utajování miliardových výdajů na... UFO.
Ano, už je to tak. Tahle ptákovina už je zase na stole, a to i když se nedávno na Trumpův pokyn uveřejnilo ohromné množství spisů, které měly kontakt s mimozemšťany dokládat. Nic takového se v nich nenašlo, což je ale podle konspirátorů důkaz, že to nejsou ty pravé dokumenty.
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Grusch prohlásil, že vláda ví hned o několika různých mimozemských druzích. „Je to kontinuum od hmotného dvounohého života až po to, co bych považoval za vnímající plazmatický život,“ řekl.
Což zní náramně. Jenom k tomu, tak jako obvykle, nedodal žádný důkaz. Takže zase nic.