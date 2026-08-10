A začněme na webu televize Fox News, kde se to šokujícími historkami jenom hemží. Protože bulvár dobře ví, že nejlepší je špatná zpráva. A tak Fox chrlí jednu tragičtější událost než druhou. Obrňme se dávkou cynismu a pojďme na to.
„Floridské batole zemřelo po tragické nehodě s běžnou dětskou hračkou“ (šlo o dětskou kuchyňku, kde se nebohému dítku údajně zasekla hlava). Nebo: „Matka čtyř dětí byla hospitalizována několik týdnů po podezření na kousnutí pavoukem u rodinného táboráku“ (článek obsahuje i půvabné varování, že pokud se chcete v létě procházet po Kansasu, nezapomeňte si obléct dlouhé kalhoty).
K okurkové sezoně patří i duchové a strašidla všeho druhu. Vedle tradičních zjevení zesnulých babiček je tu jiná pozoruhodná zpráva: další zjevení Bigfoota.
Anebo můj oblíbený: „Pivovar ve Wisconsinu, který sliboval pivo zdarma po Trumpově smrti, nyní plánuje ,den piva za poloviční cenu’ po smrti Mitche McConnella“ (ano, McConnell i Trump jsou dosud naživu, nicméně i v českých médiích se objevily spekulace, copak se asi s jedenaosmdesátiletým vůdcem republikánů v Senátu McConnellem děje, protože fakt nevypadá dobře).
A jelikož k okurkové sezoně patří i duchové a strašidla všeho druhu, najdeme je i na webu Foxu. Vedle tradičních zjevení zesnulých babiček je tu jiná pozoruhodná zpráva: další zjevení Bigfoota. Toto monstrum jistě netřeba představovat – je to severoamerický bratranec himálajského yettiho a o jeho výskytu hlavně na severozápadě USA kryptozoologové nepochybují.
V červenci se ale ukázal i ve státě Connecticut na východním pobřeží: „Poté, co muž v autě opustil nezpevněnou příjezdovou cestu u své chaty, byl svědkem toho, jak něco skočilo do silnice zprava a zamířilo do lesa po jeho levici.“
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Existuje yetti? Jak může statistika pomoci vyvrátit mýtus
Muž (redakce bohužel jméno svědka neudává, pouze o něm hovoří jako o „muži“) musel zabrzdit, aby nenarazil do dvounohého, dva a půl metru vysokého tvora. Bigfoot nezastavil a ani se na našeho muže nepodíval, když přecházel silnici. „Měl hrubé, zacuchané a mastné dlouhé hnědé chlupy pokrývající každou část jeho těla, kterou jsem mohl vidět. Jeho nohy byly kratší než trup a paže mu doslova visely až do výšky kolen.“
Vyšetřovatelé se muže ptali, jestli Bigfoot byl samec, nebo samice s prsy. „Ne, žádná prsa tam nebyla,“ opáčil prý svědek. A web Fox News neobvyklé setkání uzavírá slovy: „Jsme blíž k poznání pravdy o Bigfootovi? Ne. Dokud ale máme lidi ochotné klást otázky, které nikdo jiný pokládat nechce, třeba zda měl Bigfoot prsa, nebo ne, pokračujeme správným směrem.“
Tady už chybí jenom UFO. Ale to se ještě letos v létě neobjevilo. Zatím.
Ani jiný takový bulvár nezůstává pozadu. Nicméně New York Post (neplést si probůh s New York Times či Washington Post!) na to jde víc přes city.
„Babička trvale znetvořená poté, co si ji nemocnice spletla s jinou pacientkou: ,Ztratila jsem sebevědomí!’“ říká jeden titulek. A další hlásá do světa: „Matce z Atlanty Cassandře Barksdaleové byla chybně diagnostikována agresivní rakovina. Žena podstoupila kompletní hysterektomii po záměně laboratorních výsledků: žaloba!“ Po tak všeříkajícím titulku už ani nemusíte nic číst. Všechno je jasné.
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Jak jsem na tom s UFO. Fenoménem, který se za desítky let nezměnil
A ani tady nechybějí strašidla.
„Řidiči přejíždějící most Verrazzano–Narrows se neobávají jen dopravní zácpy. Podle rostoucí skupiny svědků na sociálních sítích se na obrovském úseku mostu spojujícího newyorské části Brooklyn a Staten Island může skrývat i něco mnohem děsivějšího,“ začíná pořádně zlověstně další článek. „Svědky při přecházení mostu po setmění děsilo přízračné sténání, temné postavy, nevysvětlitelný šepot, a dokonce i znepokojivá přítomnost někoho cizího.“
Newyorský most Verrazzano byl otevřen 21. listopadu 1964 – v té době byl nejdelším visutým mostem na světě – a zůstává jediným mostním spojením mezi Staten Islandem a zbytkem New Yorku. Na délku měří 1298 metrů a s 1,265 milionu tun nejtěžším mostem světa. Podle webu má ale také notně temnou minulost: během pětileté výstavby mostu zemřeli tři stavební dělníci, v průběhu desetiletí se most stal místem smrtelných nehod a nejméně 80 až 120 dokonaných sebevražd. Ti všichni mohou být podle webu rozzlobení duchové, kteří „straší na mostě a mstí se tím, že úmyslně hází předměty, které rozbíjejí okna aut. A letos jsou obzvlášť aktivní...“
Nábytek kolem mě teď vyhlíží natolik zlověstně, že musím přestat psát.
A příště už zase seriózně, slibuji.