Modlitební maraton i biblická dieta. Jak se Amerika dělá znovu náboženskou

Nedosti na tom: pořadatelé dokonce doufají, že tím v Americe odstartují „hnutí křesťanské obnovy“. Píše o tom deník The Washington Post. O co přesně jde?
O součást oslav Freedom 250, tedy jednu z mnoha akcí v rámci monstrózních oslav jubilejního, 250. výročí vzniku Spojených států. Otcové zakladatelé prý chtěli, aby USA byly výslovně křesťanské, a tak se během devítihodinového modlitebního maratonu, kdy mezi desítkami řečníků a kazatelů vystoupí i politici jako ministr obrany Pete Hegseth či ministr zahraničí Marco Rubio, pokusí pořadatelé americkou křesťanskou zbožnost obnovit.
„Akce se týká základů našeho národa, který byl postaven na křesťanských hodnotách a na Bibli. Bude to skutečné znovuzasvěcení země Bohu,“ cituje deník reverendku Paulu White-Cainovou, hlavní poradkyni Bílého domu pro otázky víry (ano, i taková funkce existuje).
Jestli se ale křesťanství v USA nějak obrodí, je otázka. Trumpova administrativa se snaží, copak o to. Zmíněný Pete Hegseth válku s Íránem prezentuje v křesťanských termínech, ministryně zemědělství Brooke Rollinsová zase poslala zaměstnancům svého úřadu velikonoční e-mail s výkřikem „Je vzkříšen!“.
Jenže Američané mají vůči tomu, jak se Trump vyjadřuje k tématům souvisejícím s náboženstvím, docela odpor. Když nedávno prezident zveřejnil na sociálních sítích příspěvek, který ho vykresluje jako Ježíše, vnímalo to negativně celých 87 procent tamních obyvatel. A pouhá třetina Američanů svému prezidentovi věří, že je skutečným křesťanem.
Navzdory tomu je však Amerika zemí, kde najdeme stovky křesťanských denominací (denominace, to jsou třeba baptisté, metodisté, katolíci a tak dále) a vlastní církev si může založit prakticky každý. Možné je tam proto opravdu cokoli.
A tak vzniklo hnutí MAHA – Make America Healthy Again (udělejme Ameriku zase zdravou). Je to dieta, se kterou přišla křesťanská influencerka Kayla Bundyová. A celé to spočívá v tom, že jíte jenom to jídlo, které najdete v Bibli. Píše o tom deník The New York Times.
Bundyová začíná svůj den místo kávy šálkem kostního vývaru, pije syrové mléko, jí jen sardinky nebo kváskový chleba... Zní to strašidelně, ale na TikToku, kde ji sleduje přes 500 tisíc lidí, Bundyová tvrdí, že její dieta jí vylepšila pleť, vlasy i depresi. „Hřích vstoupil do světa skrze jídlo a právě jídlo je pro mě skutečnou zbraní, s níž se mu můžu bránit,“ říká. Takový boj s hříchy se vyplácí, Bundyová si za koučovací sezení, kde zájemcům vysvětluje principy biblické stravy, účtuje 700 dolarů.
V takové zemi modlitební maraton s politiky vlastně nezní zas až tak ujetě.
Raději koukněme na jinou monstrózní akci, která mnohým supluje náboženství a jež v USA začne už za měsíc. Přestože se ale na fotbalové mistrovství světa těší celý svět, americká média se mu zatím moc nevěnují. Nicméně když už na něj dojde řeč, je to pojato tradičně americky.
„Myslím, že Spojené státy mohou na mistrovství světa dosáhnout velkých věcí,“ prohlásil bývalý americký záložník Cobi Jones, účastník tří MS (1994, 1998 a 2002), pro Fox News. „Když se podíváte, co jsme dokázali v roce 2002, víte, že to tehdy taky nikdo nečekal,“ řekl s narážkou na fakt, že na MS v Japonsku a Koreji nečekaně postoupili do čtvrtfinále. „Tým USA může dokráčet až do finále. Opravdu si to myslím.“
Podobně odvážných tvrzení se nebojí ani současná hvězda a kapitán aktuálního týmu Tyler Adams. Proč? To je jednoduché: „Když se chystáme na zápas a vidíme hvězdy a pruhy a červenou, bílou a modrou, prostě nás to dostane do správné vlastenecké nálady,“ tvrdí. A taky si myslí, jak je dobře, že mundial se koná zrovna ve Spojených státech: „Na pořádání akcí v Americe je nejlepší jedna věc. Vždycky všechno uděláme nejlépe.“
Tak snad americké fotbalisty nadšení neopustí příliš brzy. Sázkové kanceláře z nich tolik nadšené nejsou, nejoptimističtější na ně vypsaly kurz 41,00, nejčastěji se ale odhad jejich šancí pohybuje okolo 60,00. Na druhou stranu, na Česko je kurz 250,00, takže vlastně pořád dobré.