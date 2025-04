Ve státě Utah žiju spokojen, pípu jsem utáh’ a straním se žen. Co si počít s mormonským státem v češtině

V jedné méně známé trampské písni jsem třeba slyšela opakovaně slova „já chudák utáh’ Karol“, až mě různé více či méně bizarní představy donutily vyhledat si, že ve skutečnosti mělo zaznít: „... a já ti povím hned, jak chudák Utah Carol hnal svý stádo naposled“ (v originále se pak obvykle zpívá „and I’ll tell to you my tale of Utah Carol, my partner, and his last ride on the trail“). Nešlo zde tedy o žádné české sloveso, ale o název Utah, který nepatří pouze jednomu z 50 států USA, ale funguje také jako mužské jméno.

O Utahu, tentokrát už coby zeměpisném označení, zpívá také například Pavel Dobeš ve stejnojmenné písni. Hned v prvním verši „Když stín nad strží v Utahu skrývá rokli přes polední žár“ zazní z jeho úst podoba /jútahu/. To Jarek Nohavica ve známé skladbě Jdou po mně, jdou zvukové podobnosti s českým výrazem utáhnout záměrně využívá. Ve verších „Teď ve státě Utah žiju spokojen, pípu jsem utáh’ a straním se žen“ tento interpret vyslovoval například na koncertě v roce 1990 Utah jako /utach/, avšak v novějších nahrávkách již jako /jutach/, což přesně odráží vývoj zvukové podoby tohoto názvu v češtině, kde podle aktuálního fonetického výzkumu varianta /jutach/ (2. pád /jutahu/) značně převažuje.

Pokud však nahlédneme do některých tištěných jazykových či geografických příruček a školních atlasů světa, můžeme se u hesla Utah setkat mj. s výslovnostní informací /jútá/ a /júto/, které se sice více blíží tomu, jak se toto jméno čte v angličtině, avšak tyto varianty se v češtině neujaly (první z nich jistě i proto, že by kvůli svému zakončení zůstala nesklonná).

To, že se určitá přejímka adaptuje do češtiny více nebo i zcela v souladu se svou grafickou formou, nikoli s výslovností v originále, je jev poměrně častý a kromě češtiny běžný i v jiných jazycích, a to mnohdy i navzdory prvotním lingvistickým doporučením. Pokud jde o zvukovou podobu již plně vžitou a především všem dobře srozumitelnou, jsou obvykle předem odsouzeny k nezdaru jakékoli – byť dobře míněné – snahy o „nápravu“.

Pojmenování Utah patří i trampské osadě u Vltavy mezi Štěchovicemi a Hradištkem. Podobná místa často nesou název podle amerických lokalit, což zde zcela jistě muselo rovněž sehrát svou roli. V rámci staršího televizního pořadu, který se věnoval dějinám trampingu, však folkový zpěvák Tony Linhart tvrdil, že šlo původně o místo na konci Svatojánských proudů, kde tzv. táhne voda, takže jej voraři označovali spojením „u tahu“. Zda je tento výklad namístě, nebo jde pouze o tradovanou lidovou etymologii, díky níž si trampové utahují z mastňáků čili paďourů, lze jen stěží odhadovat.

