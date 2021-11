Útoky aktivistů a zničené kariéry, líčí profesor z Oxfordu kulturní války. Založil Časopis kontroverzních myšlenek

S profesorem Jeffem McMahanem mluvíme v jedné z budov bývalé Radcliffovy ošetřovny v Oxfordu, kde před osmdesáti lety Alexander Fleming poprvé použil penicilín, a změnil tak moderní medicínu.

V těchto prostorách se sice už dávno neléčí a v současnosti zde sídlí oxfordští filozofové, i profesor McMahan však spolu se svými kolegy hledá protijed (nebo alespoň ochranu) před jevy, které se šíří jako infekce na amerických a britských univerzitách: veřejné zastrašování a zostuzování akademiků, kteří „se dopustí“ názorů, jež jsou aktivistickými studenty či učiteli považovány za nepřípustné.

Letos v dubnu vyšlo první číslo Časopisu kontroverzních myšlenek (Journal of Controversial Ideas, JCI), který profesor McMahan spoluzaložil. Časopis věrný svému názvu okamžitě vzbudil kontroverze, protože umožňuje publikovat pod pseudonymem autorům, kteří se bojí o své bezpečí nebo kariéru.



Lidovky.cz: Proč jste Časopis kontroverzních myšlenek založil? A před čím se schovávají akademici, kteří do něj přispívají pod pseudonymem?Časopis jsme založili společně se dvěma dalšími filozofy, Franceskou Minervou a Peterem Singerem. S nápadem přišla Francesca a svou roli sehrála její osobní zkušenost. V roce 2012 byla spoluautorkou článku v Journal of Medical Ethics, který se týkal omezené přípustnosti tzv. potratu po narození (usmrcení silně postiženého dítěte ihned po porodu – pozn. red.). Článku si všiml pravicový křesťanský web v USA a brzy poté Franceska a její kolega začali dostávat výhrůžky smrtí. I když byla v Austrálii, policie a její domovská univerzita jí doporučily, aby nechodila do práce, zdržovala se doma, neotevírala dveře atd.