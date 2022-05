Klusákova kniha Uvnitř banánu je o hudebních superdílech, které nikdo neslyšel

Doporučujeme

Jak by vypadala kniha textů, kterou by o současných hudebnících a kapelách napsal Jorge Luis Borges? To nikdo neví. Ale možná by se podobala pozoruhodné publikaci Uvnitř banánu, kterou vydal hudební publicista, filmový scenárista a autor letošní Knihy roku Magnesia Litera Pavel Klusák.