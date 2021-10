Postel, mříž a léky. Moldavští asistenti se učí v Česku, jak změnit přístup k duševně nemocným

Řeč je to takzvaných peerech, duševně nemocných, kteří se dostali z nejhorších obtíží. Teď se snaží bourat stigma o své nemoci a v budoucnu by mohli pomáhat lidem ve stejné situaci, jako byli nedávno oni sami. Cestu to Česka jim zorganizovalo pražské Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, které má s tímto způsobem pomoci na domácí půdě už bohaté zkušenosti. Uskutečnila se díky prostředkům České rozvojové agentury v rámci Zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Pět lidí strávilo v Česku čtyři dny, kdy absolvovali sérii přednášek, ale především kolečko po institucích poskytujících péči nemocným i psychiatrických nemocnicích. Setkali se také s českými peery.