V hlavní roli Češka/Čech. Transgender ve sportu se řešil už před sto lety, ukazuje příběh zapomenuté běžkyně

V americkém nakladatelství Macmillan Publishers letos vyšla zajímavá kniha novináře Michaela Waterse The Other Olympians. Fascism, Queerness and the Making of Modern Sports (Jiní olympionici. Fašismus, sexuální menšiny a vznik moderního sportu).

Nejenom že všechny v knize traktované otázky jsou vrcholně aktuální, ale českého čtenáře jistě potěší, že centrum narativu se soustředí na osobu Zdeňka Koubka (do roku 1936 Zdenky Koubkové), jenž se stal pionýrem změn pohlaví ve vrcholovém sportu a již tehdy kvůli tomu dosáhl značného věhlasu.

A přitom u nás, ve své domovině, je dnes prakticky neznámý. Pojďme se proto na jeho příběh podívat podrobněji.

Koubková na sebe poprvé výrazněji upozornila v roce 1933, kdy se stala mistryní světa v běhu na 800 metrů a mistryní Československa v běhu na 200 metrů. Nádavkem ještě přidala národní titul ve skoku do dálky.

V roce 1934 na Ženských světových hrách v Londýně – takzvané „olympiádě žen“ – brala zlatou medaili v běhu na 800 metrů a ustavila nový ženský světový rekord dvě minuty a dvanáct celých čtyři vteřiny.

Tehdy se v londýnském tisku údajně objevily posměšné narážky na Koubkové ženství s poznámkou, že některým vítězkám by slušely spíš kalhoty než sukně.