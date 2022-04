Proti marxistickým předsudkům. Ne všichni šlechtici žili v bohatství a přepychu

Recenze

Co měli společného Karel IV. a Karel Gott? A proč bychom měli postavit pomník tzv. „prostému Čechovi“, který se nenechal „zblbnout“ tím, co ho obklopuje v každé době? Čtivá kniha o českých dějinách i práci historika; to vše nabízí publikace V pavučinách času.