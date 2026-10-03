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Milý Václave, měl jsi odvahu, ale také ses mýlil. Osobní dopis Pitharta Havlovi

Petr Pithart
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Václav Havel na přehlídce během své inaugurace | foto: ČTK

Právník, historik a bývalý předseda vlády Petr Pithart se v osobním, ale přesto velmi politickém dopise obrací na Václava Havla a u příležitosti jeho nedožitých devadesátých narozenin vzpomíná na společné chvíle při ilegálním vydávání Lidových novin i budování Občanského fóra. Nebojí se ale poukázat ani na Havlovy nedostatky. „Zásluhy Václava Havla o návrat svobody jsou nesporné. Ale je třeba nezapírat i jeho omyly,“ píše.

Milý Václave,

budeš se teď nějaký čas smát nad tím, co všechno se o sobě dočteš, co o sobě uslyšíš. To už je ale úděl takových silných osobností, že. Co si budeš myslet o tom, co o Tobě píši já? Nikdy jsme na to téma spolu nemluvili: byl jsem apriori neoblomný.

Politickým stranám a vůbec západoevropské parlamentní demokracii vlastně tak úplně nevěřil. Věřil, že jejich funkce posléze převezme občanská společnost.

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Milý Václave, měl jsi odvahu, ale také ses mýlil. Osobní dopis Pitharta Havlovi

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Václav Havel na přehlídce během své inaugurace

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