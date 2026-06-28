Pilot, který přežil přistání na vodu. Životní zkoušky Václava Kopeckého tím ale zdaleka neskončily

Narodil se 14. září 1916 v Klatovech. Byl třetím potomkem Aloise Kopeckého a Kateřiny, rozené Strejcové. Kopečtí se do Klatov přestěhovali v roce 1907 a bydleli v městské části Pražské předměstí, v domě číslo popisném 77, který stával v prostoru zvaném Rybníčky, v roce 1921 žilo dalších devět rodin. Otec Alois byl majitelem soustružnického závodu na obrábění dřeva a svou živnost provozoval ve zmiňovaném domě. Matka Kateřina se starala o běh domácnosti a pracovala jako šička prádla pro klatovskou firmu Bratři Wienerové.
Po obecné škole a měšťance začal Václav Kopecký navštěvovat vyšší průmyslovou školu, kterou úspěšně zakončil složením maturitní zkoušky v červnu 1935. Záhy nato se začátkem července dobrovolně dostavil k odvodu do československé branné moci a k 1. říjnu téhož roku nastoupil vojenskou prezenční službu u Leteckého pluku 1 „Tomáše Garrigue Masaryka“. Ihned byl odeslán do Prostějova, kde zahájil školu na důstojníky letectva v záloze, kterou dokončil v červnu následujícího roku a byl jmenován pozorovatelem-letcem. Jako pozorovatel krátce sloužil na letišti v Chebu, než v říjnu zahájil studium na Vojenské akademii v Hranicích. Z té byl vyřazen v létě 1937 jako poručík letectva a do začátku října sloužil jako nižší důstojník u Leteckého pluku 6 v Praze.
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Mezi říjnem 1937 a červencem 1938 procházel aplikačním leteckým kurzem pro poručíky letectva v Prostějově a následně byl jmenován pilotem-letcem. Poté byl jako stíhač přemístěn k Leteckému pluku 3 ve Spišské Nové Vsi a od září do prosince působil u 45. letky této jednotky. Právě z období mobilizace se zachovalo hodnocení jeho velitele, které ukazuje, jak kvalitním důstojníkem Václav Kopecký byl: „Za branné pohotovosti státu vykonával funkci jako velitel roje a LOD, pro kteréžto funkce prokázal se býti dobře způsobilý. Je družné a veselé povahy, ukázněný, inteligentní, velmi dobrý instruktor a učitel, jeví značný zájem o službu, velmi rád létá a je dobrým pilotem.“
Od poloviny prosince 1938 působil poručík Václav Kopecký na letišti v Piešťanech. V březnu 1939 však přišla nacistická okupace a stejně jako mnozí další mladí důstojníci se ani on nehodlal s takovým stavem smířit. V druhé polovině srpna utekl do Polska, kde se v Krakově dal k dispozici československým úřadům a krátce poté byl přijat do polského letectva. V září ale vypukla válka a českoslovenští letci ustupovali směrem na východ, kde brzy padli do sovětského zajetí.
Václav Kopecký prošel téměř rok dlouhou internací, než v létě 1940 odjel nejdříve z Oděsy do Istanbulu, a pak se vydal na cestu kolem Afriky do Velké Británie. Ihned po příjezdu se koncem října dostal k československému leteckému depu na základně Cosford a jen o několik dní později se stal příslušníkem dobrovolnické zálohy britského Královského letectva. Od ledna do března 1941 procházel kvůli delší letecké nečinnosti obnovovacím pilotním kurzem na bázi RAF Upavon, na který navázal ještě operačním výcvikem.
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Konečně, v polovině května 1941, nastoupil Václav Kopecký k bojové jednotce. Tou se pro něj stala legendární britská 1. stíhací peruť. První úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat a již 16. června sestřelil jeden nepřátelský stroj jistě, 21. června pak další stroj pravděpodobně. Během druhé zmiňované akce byl ale sám sestřelen a podařilo se mu úspěšně přistát na vodu zhruba osm mil jižně od Folkestone. Lehce zraněný byl z vody zakrátko vyloven a vrátil se ke své jednotce. Následně sepsal zprávu, která se měla stát do jisté míry návodem pro případné další československé letce, kteří se dostanou do podobné situace.
V druhé polovině září došlo k přemístění Václava Kopeckého k britské 111. stíhací peruti. Zde však 18. prosince havaroval při vzletu k operačnímu letu, následkem čehož mu musela být amputována noha. V léčení setrval až do února 1943, kdy byl jako instruktor přemístěn k leteckému depu v Cosfordu. Ač byla vidina bojové služby kvůli následkům zranění v podstatě nereálná, svůj osud nesl dle hodnocení nadřízených velmi statečně. Dokonce byl díky své iniciativě, píli, poctivosti a zkušenostem hodnocen jako naprosto výjimečný důstojník.
V únoru 1944 byl Václav Kopecký přemístěn k Inspektorátu československého letectva v Londýně a jako styčný důstojník působil při velitelstvích technického výcviku a 24. skupiny. Do osvobozeného Československa se vracel v hodnosti majora letectva a Britové ho vyznamenali velmi prestižním Záslužným leteckým křížem.
Rozsáhlé teoretické i praktické zkušenosti přivedly Václava Kopeckého v září 1945 až na Ministerstvo národní obrany, respektive hlavní štáb velitelství letectva, kde působil jako referent 1. oddělení – výcvikové skupiny. V srpnu 1947 byl ustanoven velitelem Vojenské odborné školy pro letecké mechaniky na letišti v Liberci-Růžodole. Do Liberce se z Prahy později i přestěhoval. Spolu s dalšími důstojníky se stal kritikem nastolených pořádků po konci druhé světové války, a zvláště pak po komunistickém převratu v únoru 1948.
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Dlouhodobě mu vadilo pronikání prokomunisticky orientovaných důstojníků do armády a způsob, kterým se KSČ dostala k moci. Již v červenci mu měla být nabídnuta možnost opustit Československo spolu s bývalým pilotem 311. československé bombardovací perutě Karlem Trojáčkem. Tuto nabídku dvakrát odmítl, jelikož cítil, že se mu v danou chvíli daří dobře. Argumentoval také tím, že pokud bude muset, opustí republiku po vlastní ose. Jenže právě pro výše uvedenou činnost byl v říjnu 1950 zatčen a vzat do vazby v nechvalně známém „Domečku“ v Praze. Sadističtí strážní a vyšetřovatelé zde zneužívali jeho válečného zranění a nebrali na ně nejmenší ohled. Později byl souzen s lidmi okolo bývalého legionáře v Rusku plukovníka Jana Vladíka. Vězněn byl v táboře nucené práce Mírov.
Život Václava Kopeckého je po všech peripetiích spojených s jeho perzekucí v podstatě neznámý. Válečný hrdina a držitel mnoha československých i spojeneckých vyznamenání zemřel 25. června 1978 v Praze po několikátém infarktu.