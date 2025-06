S psychologem Markem Preissem o tom, proč nás stále zajímá 2. světová válka, jak se přenášejí traumatické zážitky na děti i vnuky a proč je dobré znát svou rodinnou historii.

Lidovky.cz: V posledních týdnech si lidé po celém Česku připomínali 80. výročí konce druhé světové války. Odžíváme si v Česku stále ještě nějaké „kolektivní“ trauma?

Asi ano, vždyť je to pořád jenom několik desítek let. Válku stále máme v živé paměti, i když lidí, co ji zažili, už není zase tolik. Připomínání ale plní významnou funkci. Díky němu si odžíváme a zpracováváme válečnou zkušenost nebo vzpomínky druhých lidí a třeba i to, co vidíme ve filmech.

Lidovky.cz: Dá se říct, jak konkrétně Čechy trauma okupace poznamenalo? Já nejsem historik, ale možná hraje roli, že se Češi nepokusili o žádný ozbrojený odpor. Ovlivněni jsme však byli i v tom, že řada lidí pracovala pro Říši ve zbrojovkách a jinde. Nedávno jsem také četl, že není zpracována historie lidí, kteří za války sloužili ve wehrmachtu.

Zdá se, že v částech buňky, které nepřenáší genetickou informaci, se mohou odehrávat změny související s výraznými událostmi, jimiž jedinec prošel, které mohou být traumatického rázu.

A pak jsou různé složité okolnosti, třeba jestli někdo v rodině byl Němec a podobně. Být několik let okupován a nějakým způsobem se muset přizpůsobit je určitě významná okolnost, která lidi formuje. Buď směrem k odporu, nebo k různým způsobům přizpůsobování se, k nějaké velké konformitě, které s odstupem času mohou litovat.