Hodina sadistických válečníků. Šok z konfliktu je vždy stejný, mohou si na ni lidé zvyknout?

Ten muž měl být již mnoho desítek let mrtev. Už dávno se měly jeho ostatky rozpadnout v prach, tak jako tomu bylo v případě nesčetných jiných mladíků jeho generace, jež měla tu smůlu, že ji válečný buben povolal na bojiště první světové války. A to tím spíše, že tam pobýval poměrně dlouho, byl mnohokrát raněn a snad by šlo doslova říci „prošpikován olovem“.

Jenže on umírá až 80 let po skončení tohoto konfliktu ve věku téměř sto tří let, dlouho poté, co se ve spisovatelské tvorbě stal i jedním z nejvýznamnějších hlasů této šílené války. Války, jíž se nikdy nezřekl, aby se tak v rozporu se vší logikou stal možná posledním proslulým „válečníkem“ lidských dějin. Jeho jméno – Ernst Jünger.