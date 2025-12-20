Závěje třpytek, přísný minimalismus i miska oliv. Jak vypadá vánoční výzdoba slavných

Hlavně žádný sentiment! U rodiny Kardashianových nenajdete na svátky krabice plné starých ozdob a rodinných vzpomínek. To spíše tým dekoratérů, kteří jejich domovy každoročně promění v trendy vánoční scenérii. Před dvěma lety Kim Kardashian fanoušky překvapila nezvykle minimalistickými Vánocemi – celý les vánočních stromků nechala ozdobit pouze světýlky, rok na to nastříkala stromky na bílo, bez jediné baňky. Co si asi připraví letos?
Minimalismu se drží také u Beckhamových. Vánocům slavného fotbalisty a módní návrhářky dominují stříbrné a zlaté ozdoby, které perfektně ladí s jejich čistě a moderně zařízeným obývacím pokojem. Victoria Beckham se před dvěma lety navíc pochlubila sváteční momentkou svého muže Davida, jak v teplácích a santovské čepici vysává podlahu uprostřed téhle sváteční, ale decentní atmosféry.
Šťastné a růžové
Paris Hilton miluje růžovou, a tak není překvapením, že si ji dopřává i na Vánoce v podobě hned několika růžových jehličnanů. Tenhle hravý až pohádkový styl vznikl už na přelomu 50. a 60. let, kdy se rozšířila výroba umělohmotných stromků. Růžová zažila velký návrat kolem roku 2023 díky trendu zvaném Barbiecore, který milovníky této barvy inspiroval k ještě odvážnějším barevným kombinacím a extravagantnímu pojetí vánoční výzdoby. Stromek se tak zcela ztrácí pod výzdobou ve tvaru sladkostí, bonbonů a lízátek. Co by na to asi řekla Victoria Beckham?
Do růžové ovšem ladila své Vánoce také herečka Kate Beckinsale, hvězda filmu Pearl Harbor. Její domov loni zdobily perlové řetězy, růžové peříčkové dekorace, slavobrány z balonků a také domácí mazlíček dostal obleček v růžovém. Výstřední vánoční stromek pak herečka dokončila ve výšce ze štaflí a výsledkem byla zcela nepřehlédnutelná sváteční výzdoba.
Domácí kouzlo
Také herečka Jennifer Aniston sází na osobitost. Seriálová Rachel z kultovních Přátel miluje velké vánoční stromky, které zdobí směsí nejrůznějších ozdob ve všech barvách a tvarech. Její domov vždy doplňují originální dekorace, jako tomu bylo například loni, kdy u ní doma nechyběl dřevěný sob. Ten však dlouho nepřežil kvůli hereččiným psům. Aniston se zcela jistě nedrží rad vánočních dekoratérů, ale kombinuje tradiční ozdoby s hravými detaily. Mezi její oblíbené vánoční dekorace tak patří i ozdoba ve tvaru sklenice s olivami.
Vánoce po svém pořádá také zpěvačka Mariah Carey, neoddiskutovatelná královna Vánoc. Ta totiž loni ozdobila svůj téměř pětimetrový strom od kmene až po špičku v opulentním duchu – zářil třpytkami, zlatým kapradím, motýly, rybami i velkými květy leknínů. Ve stejném stylu zpěvačka dekorovala girlandy nad krbem. Třpyt a Mariah totiž k Vánocům zkrátka patří, stejně jako její slavný hit All I Want for Christmas Is You, který hraje z rádií i tři desetiletí po svém vzniku.