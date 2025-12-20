Závěje třpytek, přísný minimalismus i miska oliv. Jak vypadá vánoční výzdoba slavných

Karolína Minaříková Krupková
Čekstajl   10:00
Zatímco někteří zůstávají rok co rok věrní osobitým dekoracím a rodinným ozdobám, jiní podléhají aktuálním trendům a proměňují své domovy v dokonalé sváteční instalace. Je libo růžový stromek, nebo raději sklenici oliv? Podívejte se, jak slavné tváře kouzlí vánoční atmosféru ve svých domovech.
Do růžové ladila své Vánoce také herečka Kate Beckinsale. Její domov loni...

Do růžové ladila své Vánoce herečka Kate Beckinsale. Její domov loni zdobily perlové řetězy, růžové peříčkové dekorace a slavobrány z balonků. Výstřední vánoční stromek herečka dokončila ve výšce ze štaflí. | foto: Profimedia.cz

Kim Kardashian umí překvapit i minimalistickými Vánocemi. Loni nastříkala svůj...
Jennifer Aniston kombinuje tradiční ozdoby s hravými detaily. Mezi její...
U Beckhamových se drží minimalismu. Victoria Beckham se před dvěma lety...
U Beckhamů se drží minimalismu. Vánocům slavného fotbalisty a módní návrhářky...
9 fotografií

Hlavně žádný sentiment! U rodiny Kardashianových nenajdete na svátky krabice plné starých ozdob a rodinných vzpomínek. To spíše tým dekoratérů, kteří jejich domovy každoročně promění v trendy vánoční scenérii. Před dvěma lety Kim Kardashian fanoušky překvapila nezvykle minimalistickými Vánocemi – celý les vánočních stromků nechala ozdobit pouze světýlky, rok na to nastříkala stromky na bílo, bez jediné baňky. Co si asi připraví letos?

Zdobíte své domovy každý rok stejnými rodinnými ozdobami, nebo dekorace měníte na základě aktuálních trendů?

celkem hlasů: 10

Minimalismu se drží také u Beckhamových. Vánocům slavného fotbalisty a módní návrhářky dominují stříbrné a zlaté ozdoby, které perfektně ladí s jejich čistě a moderně zařízeným obývacím pokojem. Victoria Beckham se před dvěma lety navíc pochlubila sváteční momentkou svého muže Davida, jak v teplácích a santovské čepici vysává podlahu uprostřed téhle sváteční, ale decentní atmosféry.

Šťastné a růžové

Paris Hilton miluje růžovou, a tak není překvapením, že si ji dopřává i na Vánoce v podobě hned několika růžových jehličnanů. Tenhle hravý až pohádkový styl vznikl už na přelomu 50. a 60. let, kdy se rozšířila výroba umělohmotných stromků. Růžová zažila velký návrat kolem roku 2023 díky trendu zvaném Barbiecore, který milovníky této barvy inspiroval k ještě odvážnějším barevným kombinacím a extravagantnímu pojetí vánoční výzdoby. Stromek se tak zcela ztrácí pod výzdobou ve tvaru sladkostí, bonbonů a lízátek. Co by na to asi řekla Victoria Beckham?

parishilton

Celebrating our baby girl London with a pink Christmas!

25. listopadu 2023 v 22:56, příspěvek archivován: 17. prosince 2025 v 14:24
oblíbit odpovědět uložit

Do růžové ovšem ladila své Vánoce také herečka Kate Beckinsale, hvězda filmu Pearl Harbor. Její domov loni zdobily perlové řetězy, růžové peříčkové dekorace, slavobrány z balonků a také domácí mazlíček dostal obleček v růžovém. Výstřední vánoční stromek pak herečka dokončila ve výšce ze štaflí a výsledkem byla zcela nepřehlédnutelná sváteční výzdoba.

Domácí kouzlo

Také herečka Jennifer Aniston sází na osobitost. Seriálová Rachel z kultovních Přátel miluje velké vánoční stromky, které zdobí směsí nejrůznějších ozdob ve všech barvách a tvarech. Její domov vždy doplňují originální dekorace, jako tomu bylo například loni, kdy u ní doma nechyběl dřevěný sob. Ten však dlouho nepřežil kvůli hereččiným psům. Aniston se zcela jistě nedrží rad vánočních dekoratérů, ale kombinuje tradiční ozdoby s hravými detaily. Mezi její oblíbené vánoční dekorace tak patří i ozdoba ve tvaru sklenice s olivami.

jenniferaniston

Good luck to all the wooden Rudolphs out there ❤️

1. prosince 2022 v 15:56, příspěvek archivován: 17. prosince 2025 v 14:26
oblíbit odpovědět uložit

Vánoce po svém pořádá také zpěvačka Mariah Carey, neoddiskutovatelná královna Vánoc. Ta totiž loni ozdobila svůj téměř pětimetrový strom od kmene až po špičku v opulentním duchu – zářil třpytkami, zlatým kapradím, motýly, rybami i velkými květy leknínů. Ve stejném stylu zpěvačka dekorovala girlandy nad krbem. Třpyt a Mariah totiž k Vánocům zkrátka patří, stejně jako její slavný hit All I Want for Christmas Is You, který hraje z rádií i tři desetiletí po svém vzniku.

mariahcarey

Merry Christmas Eve To All! ❤️❄️

24. prosince 2024 v 22:34, příspěvek archivován: 17. prosince 2025 v 14:26
oblíbit odpovědět uložit
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.