Kam dáváte při líbání nos vy? Spisovatelka Lucia Berlinová se zasloužené slávy dočkala až po smrti

Víme, že vždycky záleží na tom, z jakého úhlu se na věc díváme. Lucia Berlinová (1936–2004) tak měla ohromnou smůlu – je to do nebe volající nespravedlnost! –, že se stala opravdu proslulou až po smrti. Ale na druhou stranu jde v současném literárním prostředí o poměrně výjimečné postavení. Obvyklejší dnes je, že spisovatel je zapomenut dřív, než zemře. Dále jsme při čtení povídek americké prozaičky nuceni si opakovat jednu z definic komedie, totiž že se jedná o tragédii viděnou z nadhledu. Protože Lucia Berlinová byla dáma, dobře vychovaná holka, která se snažila být dobrou manželkou, ale zároveň bojovala s alkoholismem. Nicméně navzdory tomu, že se často válela v posteli či na podlaze s prázdnou lahví, jí nechybí zmíněný nadhled, kdy se ze životní tragédie stává komedie.

Můžeme to názorně ukázat na povídce Manželky. Nejdřív je ovšem nutno poznamenat, že Lucia Berlinová žila v době, kdy ještě bylo normální být něčí manželkou a mít s ním děti: byla tak vdaná třikrát a měla čtyři děti, i proto, že manželství bylo tehdy způsobem, jak vyklouznout z dusného prostředí původního domova. Psala by dnes Lucia Berlinová povídky o tom, že je single a bezdětná? O tom, jak je těžké skloubit literární kariéru s rozením a vychováváním dětí? Nebo by si nadrobila onačejší maléry?

Avšak vraťme se k Manželkám. Jedná se o setkání dvou bývalých manželek jednoho muže, který už si dávno nabrnknul další, mladší a zanechal za sebou tenhle použitý, ale recyklovatelný ženský odpad, jenž se snaží smířit se situací pomocí alkoholu. Ta, co je na tom hůř, přivolá tu druhou, aniž si na to, když ta se skutečně dostaví, pamatuje. Každopádně obě jsou si dobře vědomy své ceny, a tak jsou schopny snést důkazy, proč si je sestra bývalého manžela oblíbila: „,Protože jsme dobře vychovaný.’ ,Protože jsme dámy.’ Připijí si čerstvě nalitými drinky, hurónsky se chechtají a podupávají u toho nohama. ,Jak říkáš,’ přitaká Decca. ,I když momentálně možná nejsme v nejlepší formě.’“ Je to zábavné? Ano, ale když si představíme tu situaci bez vět Lucie Berlinové, je to jenom smutné a bezvýchodné.

Kým byla v angličtině

Mezinárodní průlom díla Lucie Berlinové přišel s výborem Manuál pro uklízečky (2015), který se česky objevil před šesti lety. Nyní k němu nakladatelství Argo a překladatelka Martina Knápková přidávají i Večer v ráji (2018). Manuál pro uklízečky přinesl fragmentární portrét ženy, jež vzešla z rodiny, kde se hojně propadalo alkoholu a často se kvůli otcově profesi stěhovalo, a odkud tak velmi mladičká odešla prostřednictvím prvního sňatku. Její manželé byli nejčastěji jazzoví hudebníci. A se svou sestrou se skutečně sblížila, až když bojovala se zákeřnou nemocí.

Večer v ráji Lucia Berlinová V překladu Martiny Knápkové vydalo nakladatelství Argo, Praha 2025

300 stran

Významnou roli zde hraje rovněž Mexiko jakožto prostor, kam se jezdí buďto pro drogy, na potraty, anebo když člověk potřebuje zmizet, změnit vzduch a zkusit začít znovu: „Samozřejmě že tady mám novou identitu a taky novou rodinu, nové kočky, nové vtípky. Ale snažím se rozpomenout, kým jsem byla v angličtině.“

Obdobný arzenál najdeme i ve Večeru v ráji, přičemž – jak bude jasně předestřeno – se nejedná o žádný tým B. Při čtení povídek Lucie Berlinové jednak vnímáme to, jak je dobrá a jak je vtipná, zkrátka jaká je to dáma. A jednak si skládáme střepy jejího roztříštěného života, které se zarazily do těl povídek. Sledujeme tak, jak americká autorka pootáčí například pohled na svůj život, jaké úseky vybírá a v neposlední řadě též co se opakuje, co činí svět jejích povídek již důvěrně známým, zabydleným.

Pokud Manuál pro uklízečky otevírala Angelova prádelna, ve Večeru v ráji najdeme povídku Dům s plechovou střechou, kde nechybí věta: „Dvakrát týdně s Betty jezdila do Angelovy prádelny na Severní čtvrté ulici.“ Můžeme to vnímat jako osobní ručení, avšak mnohdy též přemýšlíme, zda se jedná o nedopatření, přehlédnutí, či záměr, aby díky takovým detailům krátké prózy Lucie Berlinové vlastně tvořily provázaný celek.

S mladými pannami

Povídky Lucie Berlinové by se totiž daly vnímat jako roztrhaný portrét umělkyně v nezralých letech. Večer v ráji začíná dvěma prózami z dětství, kde se mimo jiné osvědčila autorčina schopnost humorného pomrkávání při popisu dětského světa, v němž je vše bráno smrtelně vážně. Například když malá vypravěčka s kamarádkou poznají, jak zlý a podvodný je – mužský! – svět: „Rozeběhly jsme se. Hope se rozplakala. Ještě jsem ji neviděla brečet. Uháněly jsme jako kozy, jako hříbata, se skloněnými hlavami klapity klap po nevydlážděných chodnících, plavně jsme po nich klusaly, kroky tlumené hlínou. Tvrdou a červenou.“

Zároveň je dětství dobou, kdy se situace překotně mění a kdy malé děje bez problémů splývají s velkými: „V ten den, kdy jsme se s Hope vrátily domů z filmu Španělská pevnina, se můj táta vrátil v pořádku z války. Brzy nato jsme se přestěhovali do Arizony, takže jak to v Texasu vypadalo následující léto, už nevím.“

Jakmile naše vypravěčka opustí parťačku Hope, jako by ztratila veškerou naději. Ocitá se rovnýma nohama v pohlavních zmatcích a společenských vzorcích. A to doslova. V povídce Andado, která působí jako galantní příběh ze starých časů, a navíc se odehrává v Chile – i tam Lucia Berlinová svého času pobývala –, totiž paradoxně najdeme nejexplicitnější scénu, co se týče sexu. Jinde si americká povídkářka většinou vystačí s poznámkou o „pomilování se“.

Tady ale po zhroucení mostu a následné havárii, po níž Laura skončí v ledové vodě s o hodně starším mužem, k němuž vzhlíží, přijde mladičká hrdinka rovnou i o panenství: „Cítila touhu a nevěděla, co má dělat, jak má dělat to, co dělali… Když se oblékala, na stehnech se jí zalesklo semeno, stoupala z něj pára.“ Máme dodávat, že dnes by dívka naopak věděla, jak dělat to, co by nedělali? A že pokud by to už dělali, jistě by šlo o sexuální obtěžování či něco horšího?

V této povídce najdeme též vylíčení rozdílu mezi světem mužů a žen: „U děvčat bylo obvyklé, že randila s mnohem staršími muži. Chápala, že tihle muži mají ještě jiný, naprosto oddělený společenský život. S mladými pannami ze Santiago College nebo z francouzských škol chodili na ragbyové a kriketové zápasy, hráli golf a tenis. Brali děvčata na operu, na bály, kde byli pod dohledem gardedám, a do nočních klubů, než se tam objevila večerní společnost. Ale pozdě v noci si tihle muži užívali úplně jiný svět nočních klubů, kasin a večírků, s milenkami a ženami de medio pelo.“

Jak na tom byla Laura? „Neměla si o tom s kým popovídat. Rozhodně ne s Quenou nebo Conchi, ačkoli si o ničem jiném než o lásce nepovídaly. Všechny tři si společně nacvičovaly líbání tak, že líbaly skříňku nad umyvadlem. Jenomže když jste líbali skříňku, nos jste museli mít po straně zrcadlových dvířek… Kam se nos dává, když se líbáte doopravdy? Víc toho o lásce nevěděly.“

A pokud vás u této pasáže pro změnu napadlo, že v současnosti by to možná bylo naopak, že by zralá Laura měla mladého milence, i takovou konstelaci ve Večeru v ráji najdeme, a to v titulní povídce, popisující mexické prostředí, v němž se natáčel film Noc s leguánem (1964) podle Tennesseeho Williamse. Nechybí tu atraktivní chudí mladíčci, kteří se snaží ulovit postarší bohaté milenky z hotelů, jež by jim dočasně vylepšily živobytí a rozpočet na další měsíce. Zde je hlavní obětí věhlasná herečka Ava Gardnerová.

Závislost, lži a strach

Ale abychom se posunuli do další životní etapy naší vypravěčky. V povídce Lead Street, Albuquerque je již těhotnou manželkou – a ne jedinou. Protože ženy tu jsou od toho, aby tiše naslouchaly, když jejich muži mluví. Aby je podporovaly v jejich úsilí něčím se stát. A aby otěhotněly a porodily děti, když hrozí, že by manželé museli narukovat do další války, od čehož je uchrání právě to, když budou otcové: „Když se děti v břiše začaly hýbat, sedávaly jsme na gauči těsně vedle sebe, sahaly si navzájem na břicho a čekaly, až se miminka pohnou nebo začnou kopat. Plakaly jsme a objímaly se, bez sebe štěstím.“

Tato naivita je však reflektovaná, nahlížená s časovým odstupem. Proto v téže povídce čteme i velmi střízlivou předpověď týkající se budoucnosti: „Viděla jsem, že zůstanu pracovat v Albuquerqueské národní bance a Bernie si udělá doktorát a bude dál malovat mizerné obrazy a matlat tu svoji keramiku a dostane na univerzitě definitivu. Narodí se nám dvě dcery, jedna bude zubařka a druhá bude závislá na kokainu... A věděla jsem, že za mnoho a mnoho let mě Bernie nejspíš opustí kvůli nějaké své studentce a já se z toho sesypu, ale pak se rozhodnu dodělat si školu, a až mi bude padesát, konečně se budu věnovat tomu, po čem jsem vždycky toužila, jen na to budu už moc unavená.“

U Lucie Berlinové se však v ovzduší neustále cosi chvěje a nic není jednoznačné. V povídce Když kvetou třešně tak můžeme politovat i manžela, jenž otročí, aby uživil rodinu: „David byl spisovatel. Už se mu skoro povedlo dopsat první román. Práci v nakladatelství nenáviděl, na jeho vlastní knihu už mu nezbýval čas ani energie.“

V povídce Dům s plechovou střechou zas vidíme, že první neúspěch neodradí mladou ženu se dvěma dětmi od toho, aby se vrhla do dalšího manželství: „Byla rozhodnutá, že budou mít spokojené manželství, že mu bude dobrou ženou. Bylo jí teprve devatenáct, neměla tušení, co to obnáší. Dělala třeba to, že když mu podávala kafe, držela hrníček za horkou část, aby si ho mohl vzít za ouško.“ Příčinou takových vztahů a jejich rozpadů tu bývá jeho závislost na drogách. A jejich důsledkem zas její alkoholismus. Lucii Berlinové nemusíte nic říkat, veškeré ty chyby jsou její, a proto má všechno dávno zformulované. V povídce La barca de la ilusión jasně stojí: „Jakmile znovu začne závislost, rázem znovu začnou taky lži. Vrátí se strach.“

Hledání ztraceného času

Ještě je třeba dodat, že naposledy jmenovaná povídka dává čtenáři možnost si uvědomit, že přílišná snaha o příběhovost, dramatičnost autorce sedí méně: její doménou je přesné formulování životního rozpoložení vypravěček, jejich naivní odhodlanosti či ztroskotání. Ovšem byla zde řeč rovněž o „gotické romanci“ Andado – a ta naopak ukazuje, že Lucia Berlinová uměla být i velmi ukázněnou prozaičkou, ctící žánr a atmosféru příběhu. A je dobré vyzdvihnout americkou povídkářku ještě v jednom aspektu: jak přirozeně, neokázale je intelektuální. Například v povídce Ztracená v Louvru, což je výprava do Paříže především ve stopách Marcela Prousta. V jiných povídkách se ovšem čte Turgeněv či se zmiňuje Middlemarch a Doktor Živago. Tedy i v tomto aspektu je Lucia Berlinová nadčasová.

Můžeme si říkat, že bychom této sympaťačce možná spíš přáli, aby její život nebyl tak těžký, plný zmatků a omylů, i když by potom třeba neměla tolik o čem psát. Ale díky tomu její povídky mohou mít nejen primární estetický účinek: zprostředkovávají setkání s někým, kdo toho tolik pokazil, a přesto se mu podařilo vytěžit něco, co dnes můžeme obdivovat. A to už vůbec nemluvíme o tom, že Manuál pro uklízečky a Večer v ráji dopřávají setkání s odvážnou ženou, která psala taky proto, aby se mohla úlevně zasmát – nikoli zle vysmát – svým starším podobám.