Věda v divočině: chcete objevit nová podzemní jezera či zkoumat ayahuasku?

„My si tehdy říkali, že věda je krásná i rozmanitá a jako Češi jsme národ expedičníků. Navázali jsme tak trochu na cestovatele Zikmunda s Hanzelkou, protože jsme věděli, že je v Česku mnoho vědců, kteří by potřebovali vycestovat, aby si svá bádání mohli potvrdit v terénu, ale podmínky pro to nemají jednoduché. Proto jsme se rozhodli otevřít Expedice Neuron. Startovali jsme je bez velkých očekávání. Neměli jsme ambice, že z toho vzejde fenomenální objev. Jen jsme si říkali, že pomůžeme vědcům v terénu. Ale nakonec se ukázalo, že už první expedice, tedy Hranická propast, byla úspěšná,“ vypráví Monika Řasa Vondráková, ředitelka Nadace Neuron, která podporuje vědeckou excelenci a udílí ceny.
Nově je až do 17. dubna otevřena další výzva určená vědkyním a vědcům, kteří musejí pro data vyrážet z laboratoří či knihoven přímo do terénu. Ať už to jsou ornitologové, botanici, geografové, geologové, anebo antropologové, mají šanci získat až milion korun na terénní výzkum.
Věda s nádechem dobrodružství
Za tu dekádu, co Expedice Neuron existují, se – i díky podpoře privátních mecenášů – podařily některé skutečně mimořádné objevy. K nim patří největší podzemní termální jezero světa na pomezí Albánie a Řecka (jemuž dali speleologové jméno Neuron), ztracené mayské město v Guatemale, výpravy za jedinečnými opicemi uakari do Amazonie, expedice za ohroženými slony, konžskými krokodýly či opojnou ayahuaskou v Peru, za jejímiž taji se vydal tým docenta psychiatrie Tomáše Páleníčka.
Nejnovější výprava se vrátila nedávno opět z Latinské Ameriky, kde se tým biologa Michaela Mikáta z Univerzity Karlovy zabýval kutilkami, tedy evolučně důležitým hmyzem se sociálním chováním. Získaná data z terénu mohou – po řádné publikaci ve vědeckých časopisech – osvětlit, jak se v přírodě rodí spolupráce. A společnost.
Na to, aby se podpory dostávalo těm nejlepším, už léta dbá expediční rada. Jejími čerstvými posilami jsou špičkový profesor Vojtěch Novotný, tropický biolog a entomolog známý svými výzkumy a založenou základnou na Papui-Nové Guineji (o jeho pokročilém ERC grantu s využitím výzkumných jeřábů ve stromoví Lidové noviny psaly), a taktéž Barbora Literová, šéfredaktorka magazínů National Geographic a Koktejl. Kromě egyptologa Miroslava Bárty pokračuje v činnosti rovněž Petr Horký, cestovatel a dokumentarista, jenž radě předsedá.
Za objevy
Proč se na cestu vydat? „Expedice Neuron podporuje vědeckou práci českých expedic bez rozsáhlého aparátu prokazování každé koruny rozpočtu. Je to docela svobodné financování – alespoň na poměry většiny vědeckých grantů,“ říká Horký. A dodává: „Za sebe jsem rád, že vědce vedeme ke schopnosti komunikovat svoji práci k veřejnosti. Mám úctu před vědeckou prací odborníků a vážím si toho, když jsou otevřeni i tomu, aby veřejnost měla možnost sdílet s nimi vzrušení z objevů – navíc v době, kdy se mezi jinými pilíři moderní společnosti otřásá i důvěra ve vědu – a rozeznávat, jak prospěšná je vědecká práce pro společnost.“