Hledejme vodík! Zásoby levné energie nám pravděpodobně dřímají pod nohama

Před časem přišla na přetřes prospekce plynného hélia. Přesněji řečeno možnosti získávání helia-3, které tvoří asi jednu desetitisícinu helia v přírodě. Pokud zvládneme provozovat fúzní reaktory, vyplatila by se těžba i v tom případě, že by se pro helium-3 muselo létat na Měsíc. Upřímně, zdá se mi ta myšlenka příliš odvážná. Jak je to dlouho, co zatím poslední člověk přistál na Měsíci? Neuvěřitelných 42 let. A měl podstatně jednodušší úkoly než hromadit převzácné fluidum vyskytující se hluboko pod povrchem.

