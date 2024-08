Genom podivné rybky má 91 miliard písmen a dál se nafukuje. Už měří skoro třicetkrát víc než lidský

Bahníků je jen šest druhů: australský, malý, Dolloův, východoafrický, západoafrický a americký. Dědičnou informaci prvních čtyř už vědci v minulosti přečetli.

Skupina badatelů vedená Axelem Meyerem z univerzity v Kostnici teď zveřejnila genomy posledních dvou. Genom bahníka amerického je z celé skupiny největší. Je i největší, jaký kdy byl přečten.

Má asi 91 miliard genetických písmen. V každé buňce jsou ho dvě kopie. Dohromady to dělá zhruba 182 miliard. Rozmotaná a natažená DNA bahníka amerického by měřila 55 metrů. Pro srovnání: v lidských buňkách je uloženo asi šest miliard genetických písmen. Naše DNA by po rozmotání měřila dva metry.

Genom bahníka je rozdělen do devatenácti menších porcí neboli chromozomů. Osmnáct z nich je větších než lidská dědičná informace.

K čemu bahníkovi tak velké množství DNA je? Nejspíš k ničemu. Její majoritu tvoří nefunkční nebo poškozený kód a genetičtí paraziti. „Pravděpodobně je to většinou odpad,“ řekl Axel Meyer časopisu New Scientist.

V buňkách živých organizmů se obvykle dají najít mechanizmy, které haraburdí odstraňují, respektive alespoň drží na uzdě. Bahníci ale měli smůlu. Jejich geny proti hromadění odpadu jsou už velice dlouho poškozené.

Meyer a spol. odhadují, že se dědičná informace bahníka amerického nafukuje o 3,7 miliardy genetických písmen každých deset milionů let.

Bahníci jsou zajímaví i z jiného pohledu. Umí dýchat vzdušný kyslík. Jde o blízké příbuzné nás, čtyřnožců. Náš poslední společný předek žil asi před 400 miliony let.

Vcelku nedávno biologové narazili na organismus s vůbec nejdelším známým genomem. Je jím kapraď Tmesipteris truncata. Její DNA má 321 miliard písmen. Rozmotaná by měřila 105 metrů. Zatím ale ještě není přečtená.