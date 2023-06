Bude mít Česko po téměř 5 dekádách ve vesmíru astronauta? Pokud seženeme miliardu korun, může to být realita

Cena by se měla pohybovat přibližně kolem miliardy korun. Určitě by ji ale neměl celou hradit český stát. Počítá se s příspěvky soukromých firem. Svoboda, případně někdo další, by na ISS prováděl experimenty, které by si firmy objednaly.

O pokusy na oběžné dráze může mít zájem víc společností. Jako první se nabízejí obory podnikající přímo v oblasti kosmických letů. Mohou vyrábět součástky do vesmírných lodí nebo družic. Takových podniků je v Česku několik. Další možnost je výzkum nových materiálů. Experimenty v mikrogravitaci, panující na oběžné dráze, jsou pro něj mimořádně cenné. Zájem by pochopitelně mohla mít i Akademie věd.

Axiom Space nabízí kompletní organizaci zhruba desetidenní mise. Předchází jí 15 týdnů tréninku. Do nabídky patří například plánovaní, zdravotní servis, příprava zásob, řízení nebo získání potřebných bezpečnostních certifikátů. Nepatří do ní ale vlastní prostředek k dopravě na oběžnou dráhu. Firma využívá služeb společnosti SpaceX.

Český astronaut by proto letěl na palubě lodě Crew Dragon. Musel by se naučit její základní ovládání a bezpečnostní postupy pro případ nehody. Nejdůležitější část přípravy by ale tvořila metodika konkrétních experimentů.

Firma Axiom Space zatím úspěšně provedla dvě podobné mise. V blízké budoucnosti chce uskutečnit další dvě. Ve společnosti pracuje množství veteránů kosmického programu. Je mezi nimi například bývalý šéf NASA Charles Bolden. Sám letěl do vesmíru čtyřikrát. Bylo to v rámci amerického programu raketoplánů. V budoucnu se Axiom Space chystá postavit a provozovat vlastní orbitální stanici.