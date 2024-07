Jak rychlá je písnička? Podle věku autora: mladí napřed zrychlují, v Kristových letech začnou brzdit

Například písnička Here Comes the Sun z roku od Beatles má 128 BPM, pomalejší Let It Be jen 72. Podle Lucka a Ansaniho se tempo skladeb během života autora napřed pomalu zvyšuje. Pak začne klesat.

Vědci analyzovali databázi 1,2 milionů písní dostupných na streamovací službě Spotify. Vyřadili umělce, jejichž kariéra byla kratší než dvacet let. Nezajímali je ani interpreti, kteří vydali méně než tři alba. Snažili se zbavit také záznamů živých vystoupení, vánočních písní, remixů nebo filmové a klasické hudby.

Zůstalo jim tak okolo patnácti tisíc songů od 207 autorů. Byli mezi nimi například Kylie Minogue, Pearl Jam, Luther Allison, Judas Priest nebo Gran Combo De Puerto Rico.

Následně vědci měřili, jak se tempo skladeb měnilo s věkem muzikantů. V případě vícečlenných kapel brali v úvahu jen věk hlavního zpěváka či zpěvačky.

Umělci podle vědců začínají během druhé dekády svého života tempem okolo 120 BPM. Příklad takové sklady je Supersonic od Jamiroquai. Do věku okolo třiatřiceti let písně většiny interpretů zrychlují až ke zhruba 123 BPM. Song s takovým tempem je třeba All Right Now od Free.

Pak začíná tempo skladeb klesat. Rychlost poklesu vychází přibližně o dva údery za minutu na deset let. Znamená to, že okolo padesátky tvůrci proti svému mladému já zpomalí. Záleží ale na konkrétním umělci a stylu.

Geoff Luck už publikoval jinou podobnou studii, v níž analyzoval díla jen deseti hudebníků. Největší pokles zaznamenal v tvorbě Michaela Jacksona, Elvise Presleyho a Whitney Houstonové. Tempo Madonny bylo naopak proměnlivé během celé její kariéry. Zjevně to souvisí s jejím častým střídáním žánrů a spolupracovníků.