Jen 20 světelných let a 57 hvězd. Trpasličí galaxie obíhající Mléčnou dráhu je nejmenší, kterou jsme kdy našli

Nový objekt dostal podle své polohy na obloze jméno Ursa Major III. Ursa Major je souhvězdí Velké medvědice, často nazývané také Velký vůz, pro čtenáře Arthura Ransoma Rendlík. Vzdálenost trpasličí galaxie od Slunce vychází zhruba 33 000 světelných let. Obsahuje jen asi 57 menších hvězd.

Není však úplně jisté, že jde o opravdovou galaxii. Ursa Major III by mohla být i obyčejná hvězdokupa – shluk hvězd držený pohromadě gravitací. Hlavní rozdíl spočívá v přítomnosti temné hmoty.



Trpasličí galaxie by na rozdíl od hvězdokupy měla být tvořena většinou touto záhadnou substancí. Temná hmota by měla držet objekt Ursa Major III pohromadě. Jinak by ho gravitace Mléčné dráhy roztrhala během pouhých 400 milionů let.

Pro představu: stejná doba uběhla od první kolonizace souše našimi předky.

Astronomové se ale víc přiklání k první možnosti. Považují objekt Ursa Major III spíš za trpasličí galaxii než za hvězdokupu. Řadil by se mezi takzvané ultra slabé trpasličí galaxie.

Galaxie spadající do této kategorie vznikaly jen několik milionů let po velkém třesku. Bylo to ještě před obdobím reionizace, během nějž se začaly uvolňovat elektrony nějakou dobu vázané ve vodíkových atomech. Jejich uvolňování asi způsobilo světlo prvních hvězd.

Galaxii Ursa Major III objevil tým Simona E. T. Smithe z Victorijské univerzity v Kanadě. Použili k tomu soustavu teleskopů na Havaji. Podrobnosti objevu vyšly v časopisu The Astrophysical Journal.

Mléčná dráha má okolo šedesáti satelitů. Nejznámější jsou Velké a Malé Magellanovo mračno. Tyto dvě oběžnice naší Galaxie jsou také jediné viditelné neozbrojeným okem.