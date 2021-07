Mláďata zvířat se od dospělých učí podobně jako lidské děti ve škole. Co ještě máme společného?

Zvířata neskládají symfonie ani nepíšou romány. Přesto mají svou kulturu, kterou si předávají z pokolení na pokolení. A pro lidi, kteří se pasovali na pány tvorstva, to mohou být překvapivé poznatky.

Někdy živočichové striktně dbají tradic, jindy se pouštějí do překvapivých inovací. Zvířecí kultura není výsadou Einsteinů živočišné říše. Najdeme ji třeba u čmeláků s mozkem velkým jako špendlíková hlavička.



Šimpanzice Kutu cupuje v zubech stonek byliny na tuhá vlákna a ta si pak odnáší k nedalekému termitišti. Svalí se na bok, pohodlně se opře o loket a volnou rukou zasouvá jedno z vláken do nitra termitiště. Za chvíli ho vytáhne obalené rozzuřenými hmyzem a labužnicky si tuhle „jednohubku“ strčí do úst. Sotva pohne čelistmi, a už zasouvá vlákno do termitiště znovu. Takhle vydrží lovit, dokud se pochoutky bohaté na proteiny nenasytí.