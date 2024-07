Biologové objevili elixír mládí. Blokace proteinu prodloužila život myším, pomůže i stárnoucí lidské populaci?

„Je to populační bomba,“ říkají o stárnutí světové populace harvardští demografové David Bloom a Leo Zucker. Podle nich není hlavní hrozbou pro lidstvo růst počtu obyvatel planety, protože ten se v nepříliš vzdálené budoucnosti zastaví. Větší problém představuje stoupající podíl seniorů ve světové populaci.

Člověk narozený v roce 1913 měl v průměru vyhlídky na život do 34 let, v roce 2022 to už bylo 72 roků. Zásadním způsobem se mění věková struktura lidstva. Po druhé světové válce žilo ve světě sedmkrát víc dětí do 15 let než dospělých nad 65 let. V roce 2050 se poměr obou skupin vyrovná.