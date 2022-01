Chyběl kráter, v půdě byla neobyčejná sůl, říká český vědec, který zkoumal ‚biblický‘ výbuch mimozemského tělesa

Nový Webbův teleskop, který bude pozorovat nejvzdálenější objekty ve vesmíru, nese českou stopu. Na jeho vývoji se podílel geofyzik Gin (Günther) Kletetschka z PřF UK. Zkoumal i střet Země s mimozemským tělesem v Jordánsku, jenž se mohl stát podkladem příběhu o zničení Sodomy a Gomory.

Lidovky.cz: Jak se geolog dostane k práci na kosmickém teleskopu?

Když jsem dokončil doktorát v Minnesotské univerzitě, účastnil jsem se nějaké konference. Věšel jsem tam plakát s výsledky výzkumu magnetických anomálií na Labradoru. Položil jsem ho na stůl, chystal si připínáčky, jenže přišel nějaký strejda a položil si těsně vedle mého plakátu hrnek s kávou. Tak jsem řekl: „Tady si nemůžete dávat kávu. Mám tu plakát. Co kdyby se vylila? Dejte si ji někam jinam.“ Chlapík si kávu pohoršeně odnesl, podíval se ale na můj plakát, zamyslel se a řekl, že to, co řeším v Kanadě, by se mu hodilo na Marsu. Týkalo se to sondy Mars Global Surveyor. Ptal se, jestli s ním nechci společně napsat nějaký návrh, že bych mohl pracovat v NASA.

Geofyzik Günter Kletetschka

To se povedlo, byl jsem tam tři roky, pak ale došly peníze a řešil jsem, co dál. Napřed jsem pracoval na projektech, ve kterých vláda pomáhala černošskému obyvatelstvu, a učil fyziku na černošských univerzitách. Pracoval jsem také na problémech okolo magnetických anomálií s geofyzikem Normanem F. Nessem, který měl podíl na sondách Voyager 1 a 2, a Mariem Acunou. Ten stavěl magnetometry, které do jeho smrti v roce 2009 nesla téměř každá družice NASA.