Klíč k výkonnějším robotům? Mravenčí mozek zajímá biology i odborníky na robotiku

Dnes víme, že souhru celé kolonie zajišťují feromony, které mravenci vylučují do okolí. Ostatní členové kolonie zachytí molekuly feromonu tykadly a reagují na ně změnami v chování, které se promítnou do aktivit celé kolonie. Příkladem je reakce mraveniště na krizovou situaci.

V ohrožení vylučují mravenci ze zvláštních žláz do okolí látky, které uvádějí ostatní členy kolonie do stavu pohotovosti a zvýšené agresivity. Kolonie se tak mobilizuje k úprku nebo k obraně. Mravenci tyto tzv. poplachové feromony zachytí speciálními neurony uloženými v tykadlech. Odtud pak putuje nervový vzruch do miniaturního mravenčího mozku, konkrétně do tzv. tykadlového laloku. Tam je signál z tykadel zpracován neurony ve specializovaných okrscích, tzv. glomerulech.