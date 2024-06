To by byla pečínka: pravěké husy dorůstaly tří metrů a vážily skoro šest metráků. Vědci si je pletli se pštrosy

Paleontologové řadí do skupiny osm druhů. Všechny žily na australském kontinentu. Poslední dromornithid byl Genyornis newtoni. Vymřel před pouhými padesáti tisíci let. Nedávno se poblíž slaného jezera Callabonna v jižní Austrálii podařilo najít lebku této potvory.

Zkoumal ji tým Phoebe L. McInerneyové z Flindersovy univerzity v Adelaide. Výsledky analýzy vyšly v časopise Historical Biology. Jde už o druhou lebku G. newtoni, kterou mají paleontologové k dispozici. Je ale první, jež se dochovala ve stavu umožňujícím podrobný průzkum.

Replika kostry ptáka Dromornis stirtoni v Jihoaustralském muzeu v Adelaide

O příbuzenství dromornithidů s kachnami a husami, nebo přesně řečeno řádem vrubozobých, se mluví už delší dobu. Nový výzkum o něm však rozpustil poslední pochyby.

Lebka i zobák, včetně míst, k nimž se připojují svaly, jsou podle McInerneyové a jejích spolupracovníků velice podobné čeledi kamišovitých. Jde o skupinu vrubozobých. Zahrnuje jen dva rody. Oba žijí v Jižní Americe.

Největší dromornithid se jmenoval Dromornis stirtoni. Na výšku měřil až tři metry. Vážil necelých 600 kilogramů. Žil před patnácti miliony let. G. newtoni byl o něco menší. Na výšku měřil okolo dvou a půl metru. Vážil asi 230 kilogramů.

Doba, kdy žil, se mohla překrývat s dobou, kdy do Austrálie dorazili první lidé. Ti totiž totiž kontinent osídlili někdy před 48 až padesáti tisíci lety.

V roce 2010 objevili archeologové na skalním útvaru Gabarnmung v australském Severním teritoriu pravěké malby velkých nelétavých ptáků. Mohly by to být obří husy G. newtoni. Je možné, že příchod lidí přispěl k jejich vymření. Nebyli by první druh velkého obratlovce, kterému se něco takového stalo.