Umělá inteligence v počítačích i ledničce, ale i létající auto. IFA je tu

Veletrh IFA letos slaví sto let a není to tak dávno, co bojoval o přežití. Nyní se však do Berlína vydává každý, kdo chce na vlastní oči vidět novinky od několika tisíc firem z desítek zemí světa. Akce začíná již ve středu 4. září pro novináře a v pátek se pak otvírá pro veřejnost a potrvá až do úterý 10. září. Organizátoři očekávají jako obvykle kolem dvou set tisíc návštěvníků. Tradičně se na akci vydávají i redakce Technet.cz a Mobil iDNES.cz, abychom vám přinesli ty nejčerstvější zprávy. A co budeme sledovat?

V hlavní roli umělá inteligence

Pokud jste měli pocit, že loni se na veletrhu umělá inteligence zas až tolik neskloňovala, letos to bude rozhodně jiné. Třeba už jen proto, že nás výrobci počítačů budou chtít zaplavit novými modely PC a notebooků, které splňují specifikaci Copilot+ PC a mají tedy čip, jehož neuronová jednotka zvládne zpracovat čtyřicet bilionů operací za sekundu (TOPS).

Už jsme takové notebooky viděli a testovali, ale zatím jsou to převážně dražší modely s čipem Snapdragon X. Nově se má objevit mnohem víc zařízení nejen s tímto ARM procesorem, ale také modely s nejnovějšími čipy od AMD a Intelu, přičemž ty s Intelem měly na IFA premiéru již v úterý večer.

Intel totiž v předvečer otevření veletrhu novinářům představovala svůj nejnovější model s architekturou Lunar Lake a označením Core Ultra 200V Processor, případně s dodatkem (Series 2).

Intel si od novinky slibuje hodně. Například integrovaná grafická karta ARC má přinést přibližně 30procentní zlepšení herního výkonu oproti předchozí generaci Meteor Lake. Také spotřeba by se měla výrazně zlepšit, podle jednoho z výrobců notebooků to může být až o třetinu.

Schéma výbavy nových procesorů Intel Core Ultra s architekturou Lunar Lake.

A samozřejmě se hodně mluvilo o AI výkonu. K tomu určené jednotky na čipu by měly dodávat výkon až 48 TOPS a dalších 67 TOPS pak mají dodávat AI jednotky na grafickém akcelerátoru.

Firma spolu s tím připomněla i vlastní AI ekosystém nazvaný AI playground, který má zapojit právě i výkon grafické karty. Ten umožňuje lokálně využívat menší AI modely, které mohou sloužit k práci s obrázky, chatování nebo pomoci s programováním. Pokud však budete chtít využít vychytávky spojené s Copilot+ PC, budete si muset u zařízení s Intelem počkat až do listopadu, kdy Microsoft vydá příslušnou aktualizaci Windows.

Výstavka nových zařízení s procesory Intel Core Ultra s architekturou Lunar Lake.

Ale to bude jen jedna z oblastí, kde bude AI využívána. Už si pomalu zvykáme na průnik AI a strojového učení do mobilních telefonů, televizních přijímačů a chytrých reproduktorů. A protože se na tomto veletrhu tradičně představují i výrobci bíle techniky, dá se očekávat i velké množství chytrých lednic, vařičů, trub a spousta dalšího vybavení domácnosti.

Domácí sommelier na IFA 2023

Chytrá domácnost i zdraví

Zapomenout nemůžeme ani na různé chytré systémy, které nám pomáhají s komfortnějším či bezpečnějším bydlením a zpravidla je zahrnujeme pod hlavičku chytrá domácnost. Chytré zvonky, kamery, ovládání vzduchotechniky, topení a další vychytávky také budou bojovat o pozornost návštěvníků.

Velká očekávání provázejí i systémy na kontrolu a udržování zdraví, a to včetně pomocníků pro různé sportovní a fitness aktivity. Nebude tak patrně chybět řada různých náramků, hodinek, náčiní a dalších měřičů spojených s digitálními kouči, kteří nás nenechají na pokoji, dokud si podle nich neupravíme spánek, jídelníček i cvičení.

Ani kosmetické firmy si nenechají ujít příležitost, jak ukázat, co nového na obličej, tělo, vlasy a zuby vymyslely. A samozřejmě to musí být nějak spojené s technikou, jako je například 3D tisk, nebo chytrým vyhodnocováním a doporučováním prostřednictvím aplikací napojených na umělou inteligenci.

Nová „přibližovadla“

Již nějakou dobu se na veletrzích CES a IFA prezentují i různé prostředky pro dopravu. Možná to souvisí tím, jak do této oblasti jako pohon proniká elektřina, nebo je to proto, že jsou nová auta (a motocykly) plná elektroniky.

I na IFA 2023 byly k vidění elektrické skútry.

I letos tak očekáváme nejen nové elektrická kola, koloběžky, ale i přehlídku chytrých systémů do aut. Poprvé by se mělo na veletrhu ukázat i létající auto, tak se necháme překvapit.

Nové technologie

Ačkoli se většina novinek v oblasti zavádění nových specifikací různých formátů od wi-fi až po USB ukazuje v průběhu roku, na veletrhu by se mohly objevit modely s novou specifikací Bluetooth Auracast, která zvládne vysílat zvuk na víc zařízení. Také očekáváme víc zařízení podporujících Wi-Fi 7.