Buďte indie. Není nutno hned zakládat kapelu, stačí najít tu správnou sociální síť

Platí totiž známé pravidlo. Když necvičíš den, poznáš to jen ty sám. Když necvičíš týden, poznají to tví spoluhráči. Když necvičíš měsíc, pozná to celý svět.

Kromě neustálého obnovování hráčských dovedností je třeba i chodit na zkoušky. Když už se člověk dostane k hraní, znamená to tahání těžkých beden. Pozornost fanynek taky jednoho omrzí.

Mít kapelu zkrátka není jen tak. V současnosti se ale nabízí další možnost, jak být indie. Místo hraní se člověk může zapojit do budování IndieWebu. Má to být alternativa k umírajícím sociálním sítím.