Začátkem prosince se v americkém centru NIF (National Ignition Facility neboli Národním zážehovém zařízení) povedlo pomocí laseru nastartovat v kuličce vyplněné vodíkem fúzní reakci. Vodíková jádra se během ní slučovala na helium ve stejné reakci, která pohání Slunce. Uvolnilo se při ní 3,15 megajoulu, tedy o polovinu více, než kolik energie spotřebovaly samotné lasery. Podle českého fyzika z NIF Milana Holce pokus otevřel cestu k funkční fúzní elektrárně.

Lidovky.cz: Zabýváte se matematickým modelováním plazmatu. Co plazma je?

Pokud je plazma ženského rodu, tak je krevní. Plazma středního rodu je čtvrté skupenství hmoty. Když se mě ptají kamarádi, říkám, že plazma je ta její nejliberálnější forma. Pevná látka je naopak nejkonzervativnější. Alespoň co se týče toho, jak se jednotliví účastníci hmoty, to znamená molekuly, atomy nebo menší částice, mohou pohybovat. Pevná látka odpovídá nízkým teplotám. Pohyb částic je v ní jen omezený. Když se teplota zvýší, jejich možnosti rostou. Jsou o něco volnější.

S ohřevem pevné látky dojde k roztání krystalické mřížky. Vznikne tekutina. Když teplota stoupne ještě víc, vytvoří se plyn, ve kterém jsou částice ještě svobodnější. Když teplota dál stoupá, začnou se z obalů atomů a molekul odlupovat elektrony. Jsou pak nezávislé na atomových jádrech. Vznikne plazma.