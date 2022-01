Atmosféra na operačním sále byla mimořádně napjatá. „Se zatajeným dechem jsme čekali. Vteřiny, minuty, A pak ledvina zrůžověla a během třiadvaceti minut začala produkovat moč.“

Tak popisuje klíčový moment první transplantace prasečí ledviny do lidského těla chiruržka Paige Porrettová z University of Alabama v americkém Birminghamu. Průlomová operace se odehrála koncem září 2021 a svět se o ní nyní dozvídá ze studie publikované lékařským časopisem American Journal of Transplantation.