Lidstvo čelí neplodnosti, vědci varují před chemikáliemi. Kterým se vyhnout a proč nepít minerálky

Vědci varují před chemikáliemi narušujícími plodnost. Schopnost plodit děti klesá rychlejším tempem, než jakým postupuje globální oteplení.

Americká epidemioložka Shanna Swanová z newyorské Icahn School of Medicine bije na poplach. „Po roce 2045 bude většina párů odkázána na umělé oplodnění, protože muži už budou bez spermií,“ varuje ve své knize Odpočet (Countdown) Swanová a upozorňuje, že plodnost klesá také u žen. Navíc roste riziko spontánních potratů. „Hlavní roli tu hrají chemikálie znečišťující životní prostředí,“ tvrdí americká epidemioložka. Podle jejích propočtů klesá plodnost každým rokem o víc než jedno procento a za posledních čtyřicet let spadla na polovinu. „Je to rychlejší tempo, než jakým postupuje globální oteplení, a lidstvo na to nijak nereaguje.“