Mysleli to dobře, ale... Ekologické opatření urychlilo oteplování Země, může se ohřát o 0,16 °C za sedm let

Oxid siřičitý (SO 2 ) je jedovatý plyn, jenž se do atmosféry Země uvolňuje přirozenou cestou během sopečné činnosti. Vzniká ale i při spalování fosilních paliv. V uhelných elektrárnách a teplárnách jsou proto běžné filtry, které oxidy síry zachycují. Brání vzniku kyselých dešťů.

Podobně je to i s dieselovými motory automobilů. Poměrně dlouho SO 2 ve velkém množství vypouštěly nákladní lodě. Změnilo to nařízení Mezinárodní námořní organizace (IMO, z International Maritime Organization) snižující povolený objem síry v lodním palivu.

Začalo účinkovat v roce 2020. Objem SO 2 z námořní dopravy skokově poklesl o osmdesát procent. Opatření je bezpochyby prospěšné. Zachrání desetitisíce lidských životů ročně. Má ale i neočekávané následky.

Oxid siřičitý totiž funguje opačně než skleníkové plyny typu CO 2 nebo metanu. Jeho molekuly způsobují tvorbu mraků, které odrážejí tepelné záření ze Slunce zpět do kosmického prostoru.

Tým Tianle Yuana z Marylandské univerzity odhadl v časopise Communications Earth & Environment, že opatření IMO vedlo k nárůstu množství tepla dopadajícího na hladinu oceánu o 0,1 až 0,3 wattu na čtvereční metr. Je to zhruba dvakrát víc, než se předpokládalo.

Efekt je silnější v oblastech s intenzivní lodní dopravou typu severního Atlantiku. Zrovna severní Atlantik byl loni neobvykle teplý. Jedenáctého června 2023 vyšla teplota jeho hladiny 22,3 stupně Celsia. Je to o půl stupně víc než předchozí rekord z roku 2010.

V poslední době možná zrychluje i oteplování celé Země. Loňský rok nebyl jen nejteplejší v historii měření. Provázel ho i nejvyšší vzestup hladiny moří a největší ústup pevninského i oceánského ledu. Klimatičtí odborníci si nejsou jistí proč.