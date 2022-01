‚Člověk vesmírný‘ nabral druhý dech. Díky teleskopu, vrtulníku na Marsu i americkému zájmu o UFO

Na sklonku minulého roku vynesla evropská raketa Ariane 5 do vesmíru dalekohled Jamese Webba. Nahradí dosluhující Hubbleův teleskop a bude oproti němu stokrát výkonnější. To je fascinující, protože budeme schopni vidět prakticky až na hranice našeho vesmíru, do období 100–300 milionů let po velkém třesku, tedy do vzdálenosti přesahující 13 miliard světelných let.