Amatérský hledač objevil nové největší prvočíslo. Má 41 024 320 číslic, můžete si ho stáhnout a pokochat se

Je k tomu potřeba značný výpočetní výkon. Velká prvočísla ale zároveň nejsou příliš zajímavá pro profesionální vědce. Často je proto hledají amatéři, kteří poskytují čas na svých počítačích. Jeden takový projekt se zaměřuje na zvláštní podskupinu prvočísel. Jmenuje se Velké internetové hledání Mersennových prvočísel (Great Internet Mersenne Prime Search, GIMPS).

Mersennova prvočísla jsou vždycky o jedničku menší než celočíselná mocnina dvojky. Nejmenší z nich je trojka. Dá se totiž zapsat jako 22-1. Obecně mají tvar 2n-1.

Tuto skupinu prvočísel objevil v sedmnáctém století francouzský matematik, fyzik a kněz Marin Mersenne. Dají se ověřovat pomocí testů, které jsou dnešní počítače schopné provést v rozumném čase. Iniciativa GIMPS stála dlouho na metodě zvané Lucasův-Lehmerův test. Dnes už ale její software využívá i další přístupy.

V minulosti byla iniciativa poměrně úspěšná. Od roku 1996 do roku 2018 se v jejím rámci povedlo najít sedmnáct nových prvočísel. Počet jejich desetinných míst se pohybuje od statisíců do desítek milionů. To poslední mělo 24 862 048 cifer. Jeho přesný zápis je 282589933-1.

Po roce 2018 se ale další prvočíslo nedařilo objevit. Změnil to až nový člen iniciativy, bývalý zaměstnanec hardwarové firmy Nvidia Luke Durant. Profesionálně se většinu života zabýval návrhem grafických procesorů. Používají se hlavně k hraní videoher nebo k trénování velkých jazykových modelů.

Durant během výpočtu propojil čtyřiadvacet datových center vybavených výkonnými grafickými procesory v sedmnácti zemích. V pondělí 21. října 2024 pak ohlásil objev nového Mersennova prvočísla 2136279841-1. Při běžném zápisu má 41 024 320 cifer. Začíná 881 a končí 551. Pokud si ho chcete prohlédnout, můžete si ho stáhnout z webu iniciativy GIMPS.